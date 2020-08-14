Сегодня и в ближайшие выходные дни территория Узбекистана будет находиться под влиянием сухой и умеренно жаркой воздушной массы, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По всей территории страны ожидается небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер от слабого до умеренного, по северу местами с усилением до 17−22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 23−28 м/с.

Температура воздуха в эти дни по большей части территории составит ночью +18…+23 градусов, днем — +33…+38 градусов, по югу — до +40 градусов.

Такие погодные условия характерны для Узбекистана в середине августа, отмечают синоптики. Август, по их словам, — самый сухой месяц в году. Обычно в это время по территории страны преобладает малооблачная погода. Осадки выпадают исключительно редко и бывают чаще всего незначительными. Средняя максимальная температура в этот период года близка к 35 градусам.