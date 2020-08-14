Одной из главных причин, по которой молодые семьи выбирают жилой комплекс Manzara, являются продуманные детские комнаты. При проектировании девелопер Bizning Uylar постарался сохранить максимум свободного пространства таким образом, чтобы это не сказалось на общем виде и комфорте жилья.





На облагороженной территории площадью 29,6 тысяч кв. м дети смогут весело проводить досуг. Ведь в нее входит не только зеленая зона с большим количеством прогулочных аллей, но и современные детские площадки.

Также девелопер подготовил супервыгодное предложение, благодаря которому можно оформить рассрочку на 24 месяца. Все, что необходимо — это прийти в офис продаж и выбрать себе квартиру.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес отдела продаж: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад

График работы: с 9:00 до 19:00, без выходных.

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