Официальный импортер автомобилей LADA в Узбекистане Roodell информирует о сохранении прежних расценок на все модели Vesta и XRay. В последнее время компания получила множество обращений в связи с ожидаемыми изменениями стоимости автомобилей после 1 августа.
Если клиент не успел приобрести машину в июле, самое время сделать это сейчас. На все модели LADA Vesta и XRay цены остаются прежними и сохранятся до 31 августа включительно.
«Позвольте воплотиться своей мечте о новом комфортном авто».
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Slava K
Главное, что мы должны понимать:
“.. На все модели LADA Vesta и XRay цены остаются прежними и сохранятся до 31 августа включительно..“
А потом, потом цена вырастет из-за “Утилизационного сбора“.
Такая же ситуация с Хундай — Крета и Акцент(Соларис) на складах полно — цену пока не меняют, но предупредили честно — что новые партии будут иметь новую цену.
ББН
Дорогие эти жигули. Так машины не продают. Лизинговые проценты просто убийство. В добавок какая-то 5% комиссия за оформление лизинга.