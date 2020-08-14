Официальный импортер автомобилей LADA в Узбекистане Roodell информирует о сохранении прежних расценок на все модели Vesta и XRay. В последнее время компания получила множество обращений в связи с ожидаемыми изменениями стоимости автомобилей после 1 августа.

Если клиент не успел приобрести машину в июле, самое время сделать это сейчас. На все модели LADA Vesta и XRay цены остаются прежними и сохранятся до 31 августа включительно.

«Позвольте воплотиться своей мечте о новом комфортном авто».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−215−02−30.

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