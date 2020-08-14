Команда Khan Academy Uzbek организовывает онлайн-марафон по переводу Translaton (Translation + Marathon), в рамках которого планируется перевести 1 млн слов. Целью марафона является перевод популярного научного контента на узбекский язык и повышение интереса молодежи к науке и чтению.

Перевод будет осуществляться по направлениям математика, физика, технология, экономика и бизнес, информатика, биология, химия и другие. Участники будут переводить контент таких блогов, как elementary.ru, wikipedia.org, postnauka.ru, serious-science.org, askamathematician.com, habr.com и так далее.

Помимо этого, в течение семи дней организаторы планируют провести серию презентаций на разные темы, такие как open source, open data, локализация контента и социальное предпринимательство. Желающие могут ознакомиться с программой мероприятия и со списком спикеров через официальный телеграм канал Khan Academy Uzbek.

Кто может принимать участие?

Участниками онлайн-марафона могут стать:

  • переводчики — лица, способные переводить с английского и русского языков и заинтересованные в науке и технологиях;
  • редакторы — лица, способные оценивать и редактировать перевод участников;
  • координаторы — волонтеры, готовые решать административные вопросы, а также мотивировать других участников команды на достижение общей цели.

Заявки принимаются по ссылке: bit.ly/translaton_uz

Даты марафона

Мероприятие проходит в 4 этапа:

  • 8−16 августа — период принятия и рассмотрения заявок;
  • 17−23 августа — начало марафона;
  • 24−30 августа — проверка качества работ;
  • 31 августа — награждение победителей.

Организаторы будут награждать участников по номинациям «Самый лучший переводчик/редактор», «Самый активный участник», «Лучшая команда». Победители в номинациях будут награждены электронными книгами, электронными часами Mi Band, а также книгами на узбекском и других языках (по усмотрению участников).

Как можно поддержать проект?

Лица, желающие сотрудничать, могут поддержать проект финансово либо предложить подарки для участников проекта.

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Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц присоединиться к марафону для развития контента на узбекском языке.

Подать заявку на учаcтие: bit.ly/translaton_uz

По всем вопросам: t.me/khanacademyuzbek_translators

Что такое Khan Academy Uzbek?

Khan Academy Uzbek — это проект локализации международной платформы онлайн обучения Khan Academy на узбекский язык. Проект осуществляется на благотворительной основе. Все видеоуроки и задания доступны абсолютно бесплатно. Главная цель проекта — предоставить возможность бесплатного качественного образования для узбекоговорящих детей и сделать вклад в развитие науки. По состоянию на 10 августа создано около 1600 видеоуроков и переведено более 7 млн слов контента. Более подробно с проектом можно ознакомиться через сайт и страницы проекта в социальных сетях.

Сайт: xanakademiyasi.uz
Telegram: t.me/KhanAcademyUzbek
Facebook: fb.com/KhanAcademyUzbek
Youtube: youtube.com/KhanAcademyUzbek

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