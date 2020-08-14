Предварительное следствие в отношении руководства частного агентства занятости Consort xususiy bandlik agentligi, работавшего в Самарканде с декабря 2018 года по декабрь 2019-го, продолжается, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД,

В сообщении отмечается, что гражданин М. О., арендовав дом в Самарканде, учредил агентство занятости Consort. Он вступил в сговор со своим знакомым О. З. и, обещая отправить граждан на заработки в Японию, Германию и другие страны, присвоил 786,9 млн сумов.

Следственное управление при УВД Самаркандской области возбудило уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса. С заявлениями по делу обратились 95 человек, из которых 84 допрошены и привлечены в качестве потерпевших. Так как остальные 11 граждан проживают в других областях страны, следственные действия с ними проведены по их месту проживанию.

В ходе следствия из нанесенного материального ущерба возмещено 366 млн сумов, отметили в департаменте.

В июне в Ташкенте начался суд в отношении должностных лиц Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi, от деятельности которого пострадали свыше 2300 граждан. Материальный ущерб им оценен в сумму более 24,2 млрд сумов.

Ранее в январе руководитель агентства занятости Human был приговорен к 10 годам заключения и выплате свыше 21 млрд сумов компенсации 1080 потерпевшим.