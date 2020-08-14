Пандемия коронавируса обострила вопрос ускоренного общественно-экономического развития страны, сделав его жизненно необходимым. Теперь нужно преодолеть откат экономики, образовавшийся в результате карантинных мер, и двигаться дальше.

О реформах мы говорим с 1991 года (до этого были еще реформы перестройки). Они всегда характеризовались как «широкомасштабные» и «всеохватывающие», что предполагает, если не обращать внимание на пафос этих оценок, множество мер, больших и малых, во всех областях нашей жизни. Но, согласно системному подходу, изменения в системе в силу ее иерархического строения не могут происходить одновременно и с одинаковой интенсивностью. И здесь необходимо определиться, что является приоритетным, самым главным.

Сегодня понятно, что ключом к нашей безопасной будущности является инновационная экономика. Ранее я уже писал , что особенность инновационной, основанной на знаниях, экономики в том, что она позволяет осуществить скачок и в сравнительно короткие исторические сроки создать эффективную и конкурентоспособную экономику. Это означает перейти из разряда «догоняющих» экономик в категорию экономик с опережающим развитием. И главным драйвером инноваций и динамичной инновационной экономики является человеческий капитал, качественно образованный, креативный, мотивированный на успех. Для этого страна должна иметь качественную систему образования и сильную научную школу.

В 2018 году принят указ президента «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019−2021 годы». В указе ставится сложнейшая, амбициозная задача: вхождение Узбекистана к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.

Главной целью стратегии указано «развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса».

Несмотря на то, что в тексте четко написано о роли человеческого капитала в инновационном развитии страны, на практике порой происходит прямо противоположное: до сих пор под инновационной экономикой большинство людей, включая государственных чиновников, понимают производственные технологии.

Эта грубейшая ошибка уводит внимание от главного приоритета, установленного в стратегии: «повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости системы подготовки кадров, исходя из потребностей экономики укрепление научного потенциала и эффективности научных исследований и разработок, создание действенных механизмов интеграции образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

Значение педагогического образования

Образование и наука — именно они должны создать тот человеческий капитал, который обеспечит конкурентоспособность страны на мировой арене и её инновационный прогресс. От этого зависит наше будущее.

Понятно, что для появления профессионалов в науке, способных стать драйверами инновационного развития, нужно, как минимум, качественное университетское образование, отвечающее международным стандартам. Нам еще далеко до такого образования.

Представим гипотетически, что наладили систему высшего образования. Но вот беда, многие выпускники школ не смогут в ней учиться. Причина — качество образования в школах.

Но в школу поступают тоже не из тридесятого царства. Созданное Министерство дошкольного образования должно готовить детей к школе, чтобы уже на этом этапе дети получали современные знания и навыки аналитического мышления. Как отмечал президент, «если в течение 10 лет мы будем работать в системе „дошкольное образование-школа-вуз“, то у нас появятся люди с горящими глазами, которые верят в будущее и которые никого не боятся».

Вот эти образованные люди, с горящими глазами, которые верят в будущее и которые никого не боятся, и есть драйвера той инновационной экономики, которая способна совершить скачок в ряды передовых стран.

Не изменим систему образования — дошкольного, среднего, высшего, поствузовского — не будет вожделенной инновационной экономики. И что важно — изменений не добиться постепенными шагами. Это тот случай, когда поговорка «тише едешь — дальше будешь» не работает.

В силу этого особое внимание хотелось бы обратить на архиважность реформ в системе педагогического образования. Осознание этого есть. В 2017 году, в добавление к существующим педагогическим университетам, в 15 вузах открыты дополнительные заочные отделения по педагогическим специальностям. С этого года в пяти регионах открываются новые педагогические институты. В 2018—2019 годах был принят ряд важных правительственных документов в сфере народного образования, и, прежде всего, Концепция развития системы народного образования до 2030 года.

Почему так важны реформы в педагогическом образовании? Фигура учителя — это центральное звено любой системы образования. Это главное действующее лицо: каков учитель, таковы и ученики (их знания, навыки, умения, мировосприятие), а, следовательно, такова экономика и такова страна. Именно от них зависит, кто через несколько лет будет поступать в вузы, и появится ли у нас поколение образованных молодых людей с горящими глазами, которые верят в будущее и которые никого не боятся.

Казалось, никто не оспаривает роль учителя в школе. Но просто признавать его роль — недостаточно. В указе президента «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» основной целью концепции указано определение «приоритетных направлений системного реформирования общего среднего и внешкольного образования».

Обращаю внимание — системное реформирование. С некоторых пор понятие системы стало модным. Все говорят о том, что надо менять систему — вот только что под этим понимается, мало кто внятно объясняет. Понятия системные реформы, системный подход, системный анализ можно встретить в любой научной или публицистической статье, а в диссертациях — все сплошь и рядом используют системный подход, на деле же их авторы очень смутно представляют, что это такое, путая с комплексным подходом.

Системный подход предполагает рассмотрение некоторого явления как системы (в нашем случае — системы образования), то есть совокупности элементов, порядок и связи между которыми образуют целостность. В сложных системах их элементы образуют подсистемы первого уровня, те, в свою очередь, подсистемы второго уровня и т. д. Элементы, подсистемы, отношения и связи между ними образуют сложную иерархию.

В динамических системах — а система образования, как и любое общественное явление, является динамической — их состояние, количество элементов, их иерархия, равно как и отношения между ними, находятся в движении, могут меняться, что усложняет анализ. Как отмечалось в начале статьи, при системном подходе очень важно определить ядро, ключевое звено, матрицу, от чего зависит функционирование всей системы, а в конечном счете — ее эффективность.

При подготовке будущих учителей главной задачей является осознание студентами и их преподавателями того, в каком мире будут жить нынешние дошколята и школьники, когда встанут взрослыми. От этого зависит и то, какие стратегии нам выстраивать в образовании.

Это чрезвычайно важно. Мы не живем на необитаемом острове, где строим отдельно взятое государство. Коль скоро мы заговорили о системном подходе, то речь идет о том, что любая страна существует в определённой среде, между системой и средой (международным пространством, природой) осуществляются различные взаимодействия, которые оказывают влияние как на саму систему, так и на среду.

Как подчеркивает американский социолог, политолог и философ, один из авторитетнейших мыслителей современности Иммануил Валлерстайн, автор мир-системной теории, многие политики делают грубейшую ошибку, забывая, что их страны являются частями мировой системы, и без учета того, как развивается эта система, невозможно что-либо содержательно говорить о прошлом и будущем самих этих стран.

Сегодня всё чаще говорят о том, что мы движемся от привычного SPOD-мира (Steady — устойчивый; Predictable — предсказуемый; Оrdinary — простой; Definite — определенный) к VUCA-миру (Volatility — изменчивость, нестабильность; Uncertainty — неопределенность; Complexity — сложность; Ambignity — неоднозначность). Этот зовущий нас из будущего мир задает и задачи современного образования, определяет его траектории.

Нам нужно давать большинству школьников и студентов не знания вообще (отдельный вопрос о тех, кто специализируется в области фундаментальных наук), а знания, навыки и компетенции, применимые в этом новом мире. Тогда эти знания будут эффективны и с точки зрения адаптивности их носителя в условиях неопределенности и нестабильности, и с точки зрения своей финансовой отдачи. И с этой точки зрения оценивать, что мы имеем и что нам делать.

Личностно-ориентированная система образования

Традиционно считается, что школа должна давать знания, основы наук — по математике, физике, истории и т. д. Это идеал классической школы, знание-ориентированная система образования XVII—XIX веков , в основе которой лежит преподавание предметов с целью освоения учениками некоей совокупности знаний. В высшей школе эта система была ориентирована на подготовку узких специалистов.

Эта система образования исчерпала себя, что в ХХ веке было обусловлено двумя факторами: лавинообразным ростом информации, баз данных, изобретений и научных открытий, за усвоением которых не успевают ни школа, ни университеты и изменениями в самом обществе, когда многие профессии сегодняшнего дня, которые осваивает современная молодежь, просто исчезнут в обозримом будущем.

Весь ХХ век и век нынешний идут под флагом перехода к личностно-ориентированной системе образования, в основе которой лежит развитие личности в условиях постоянно меняющейся среды, ее нравственных, коммуникативных и когнитивных качеств (креативного, критического, системного и нестандартного мышления, широкого кругозора, эмоционального интеллекта, способности к коммуникации, умения работать с большими и изменяющимися базами данных и т. д. ).

Нередко предметы сегодня преподают не по чисто предметному принципу, а в междисциплинарном ключе (STEAM, Liberal Arts), чего не могут узкие специалисты. И в этом направлении нам тоже следует развиваться.

Поэтому вопросы, кого учат в педагогических вузах (с точки зрения качества выпускников школ), кто учит, чему учит, для чего учит и как учит — это вопросы нашей будущности, если хотите, вопросы национальной безопасности. Я уже обращался к ним.

Черты новой системы педагогического образования

В конечном счете, необходимо создать новую концепцию педагогического образования, в которой будут предусмотрены:

новая система подготовки будущих учителей с ориентацией на ясное понимание своей миссии в личностно-ориентированной системе образования как наставников нового поколения в новом мире (как уже говорилось, здесь простого знания своего предмета абсолютно недостаточно);

как наставников нового поколения в новом мире (как уже говорилось, здесь простого знания своего предмета абсолютно недостаточно); новая система переподготовки кадров и повышения их квалификации в соответствии с новыми задачами;

конкурсный набор кадров на всех уровнях;

создание банка данных по современным педагогическим технологиям, обучение им, освоение их и внедрение;создание специализированного института таких технологий при министерствах образования и соответствующих научных центров при институте повышения квалификации и педагогических университетах;

создание золотого треугольника «наука-образование-практика»;

новая система мониторинга и оценки деятельности педагогических вузов, подразделений народного образования, руководителей школ и преподавательского состава;

антикоррупционный механизм и механизм ответственности руководителей и педагогов;

значительная автономия вузов и других образовательных учреждений (как в методическом, так и в финансовом планах), обеспечение прав школы на творчество и свободу выбора педагогических методик;

стимулирующая система и существенное повышение оплаты педагогического труда, принципиальный уход от уравниловки;

диверсификация типов учебных заведений и применяемых педагогических технологий, ведущая к образованию конкурентной среды;

расширение предметного поля учебных программ, наличие предметов по выбору и разнообразие факультативов;

обмен прогрессивным опытом, включая зарубежный;

активное приглашение зарубежных преподавателей и методистов.

Нужно отметить, что Концепция развития системы народного образования до 2030 года разработана достаточно детально и включает множество идей и новых подходов, в том числе и те, что изложены выше. Но вопрос о педагогическом образовании — отдельный вопрос, и поэтому есть смысл принять отдельное решение о педагогических университетах.

И что важно — нам нужна не просто качественная система образования, не просто новые педагогические технологии, не просто новые кадры и учебники, а — и это главное — новая система образования, ориентированная в будущее во всей своей целостности.

За каждой идеей, за каждым новшеством, предусмотренными концепцией, должно быть ясное понимание, что это нам даст в будущем. Для этого нам нужно познакомиться с этим будущим, увидеть тропы, ведущие к нему, уловить основные тенденции сегодняшнего дня и спроецировать на них новую систему образования. Те страны, которые создают систему образования будущего, завтра и будут лидерами мировой экономики.

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