Профессиональный боксер из Узбекистана Шахрам Гиясов (9−0, 7 КО) свой следующий бой проведет 15 августа в в Талсе штата Оклахома (США). Изначально соперником был мексиканец Франциско Рохо (22−3−0, 15 KO), но за несколько дней до боя у этого боксера выявили коронавирус, сообщил MMABoxing.ru.





На замену Рохо на бой выйдет 28-летний никарагуанец Уинстон Кампос (31−7−6, 19 KO), за плечами у которого имеются поединки с такими известными боксерами, как Джош Келли (10−0−1, 6 КО) и чемпион WBA и IBF в первом полусреднем весе Джош Тейлор (16−0−0, 12 КО).

На кону по-прежнему стоит чемпионский титул WBA International в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), которым владеет 27-летний уроженец Бухары. Боксеры выступят в андеркарде боксерского шоу от Matchroom Boxing. Предыдущий бой Шахрама Гиясова прошел в августе прошлого года, где он нокаутировал в первом раунде колумбийца Дарлейса Переса.

Исраил Мадримов и Эрик Уокер. Фото: boxingscene.com.

В этот день еще один боксер первого среднего дивизиона из Узбекистана Исраил Мадримов (5−0, 5 КО) сразится против американца Эрике Уокера (20−2, 9 КО).

Бои можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Sport TV 16 августа в 05:00 по ташкентскому времени.