В Беларуси прошел пятый день протестных акций, участники которых выражают несогласие с официальными итогами выборов президента. Большинство акций проходили в формате «цепей солидарности» — женщины выстраивались в живые цепи с белыми цветами и плакатами в поддержку задержанных в предыдущие дни, сообщил белорусский портал TUT.by.

К протестующим присоединились медики, железнодорожники, сотрудники государственной филармонии и промышленных предприятий.





Впервые с начала акций к жителям вышли представители власти: глава Жодино встретился с бастующими работниками БелАЗа, с участниками протестов также встретился глава Солигорска Андрей Жайлович и прокурор Олег Авдей.

Министр внутренних дел Юрий Караев в интервью государственному телеканалу ОНТ взял на себя ответственность и извинился за «травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу».

Глава МВД также заявил, что не нужно обострять ситуацию, выходить на лицу и провоцировать беспорядки.

«Любая революция, любой хаос порождает упадок жизни населения, прекращается работа экономики, правоохранительные органы перестают работать. Нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны! Из-за чего мы сейчас это все разрушаем — из-за каких эфемерных и непонятных целей? Беспорядки разрушат все, чем мы гордились!», — сказал он.

Юрий Караев также подчеркнул, что против любого насилия над журналистами: «Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло», — заявил он. По его словам, большинство не поддерживает протестов, «люди не поддерживают площадей хаоса».

Поздно вечером на проходившие весь день забастовки через руководителя своей администрации Наталью Кочанову отреагировал президент Александр Лукашенко. Кочанова заявила, что президент «услышал мнение трудовых коллективов» и дал поручение разобраться со всеми задержаниями и ускорить выход задержанных из изоляторов. «Нам не нужна драка, не нужна война», — заявила Качанова.

По ее словам, на вечер 13 августа отпущены более 1000 человек под обязательство не участвовать в протестах, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям.

Родственники и волонтеры ожидают задержанных у изолятора.

Ближе к полуночи, пишет TUT.by, из минского изолятора на Окрестина стали массово выпускать задержанных. Они рассказали, что происходило внутри.

Некоторым из задержанных не хватило мест в камерах, поэтому они оставались на улице, во дворе для прогулок. По словам одного из освобожденных мужчин, он слышал, как кого-то избивали и заставляли кричать «Я люблю ОМОН».

Среди выпущенных из изолятора были и женщины. Врач бригады скорой помощи Анастасия рассказала, что их машину остановили после оказания помощи пострадавшим и привезли в изолятор на Окрестина.

«Мы слышали, что каждую ночь мужчин избивали так, что они просто выли. Бедные мальчишки просто выли. Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали. Это то, что мы слышали из окон каждую ночь. Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь», — сказала она.

Поздней ночью у изолятора появился заместитель министра внутренних дел. Он не подошел к родственниками задержанных, а журналистам на вопрос, скольких сегодня выпустят, заявил, что отпустят всех и добавил, что «издевательств не было». Утром 14 августа близкие задержанных все еще ожидают их освобождения.

За время протестов после выборов было задержано более 6700 человек, свыше 250 оказались в больницах, два человека погибли — мужчина со взрывным устройством в руке и участник протестов в Гомеле, который скончался после задержания.