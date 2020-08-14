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Афиша на выходные
15 и 16 августа
Ура! Начиная с этих выходных карантин смягчается, можно поехать на Чарвак, в горы отдыхать или сходить в парк.
Поэтому мы подготовили подборку интересных занятий на эти выходные.
Посетить онлайн:
Бесплатная Мозгобойня в рамках KNAUF ONLINE FEST 2020
15 августа в 19:30
Тематический «Квиз, плиз!» стрим
15 августа в 22:00
Онлайн-концерт Навоийской областной филармонии
Онлайн-концерт струнного квартета имени Г. Жубановой
15 августа в 18:00
Онлайн-трансляция мюзикла «Летучий корабль»
до 31 августа
Трансляция киноспектакля «А зори здесь тихие»
до 31 августа
Онлайн-трансляция постановки драмы «Сотворившая чудо»
до 31 августа
Трансляция спектакля «Руслан и Людмила»
до 31 августа
Пересмотреть фильм или сериал:
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