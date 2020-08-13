С 15 августа в Узбекистане в рамках смягчения карантина разрешено проведение семейных торжеств, свадеб, обрядов и церемоний с участие не более 30 человек. При этом мероприятия должны проходить непосредственно в самом доме или во дворе при участии только близких родственников и других родственников, проживающих в данном районе, со строгим соблюдением правил санитарии и гигиены.

На видеоселекторном совещании в среду президент Шавкат Мирзиёев напомнил о необходимости соблюдения установленных правил проведения семейных мероприятий.

«Вы, наверное, помните, что в прошлый раз после разрешения [проведения мероприятий] с участием 30 человек возник большой риск заражения во многих местах, особенно в Ташкенте, когда собиралось по 70, 100, 150 человек. Поэтому такие свадьбы и церемонии должны проводиться в установленном порядке. Конечно, человек, который планирует провести свадьбу, должен посоветоваться с махаллей», — сказал глава государства.

В начале июля, перед объявлением повторного ужесточения карантинных мер, министр здравоохранения Алишер Шадманов заявлял, что население проводит свадьбы и другие семейные торжества с нарушением ограничения на количество участников.

«Распространению вируса способствуют свадьбы, церемонии и различные семейные мероприятия среди населения. Например, выявлено 110 случаев заражения на 4 свадьбах. Кроме того, на свадьбе только в Юнусабадском районе [Ташкента] заразились 79 человек. Чтобы соблюсти лимит в 30 человек, за один день провели три свадьбы», — отмечал глава Минздрава.