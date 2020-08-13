В возрасте 85 лет скончался крупный ученый в области физического материаловедения, научного приборостроения и микроэлектроники, академик Тельман Раджабов, сообщила пресс-служба Академии наук Узбекистана.

Тельман Раджабов родился 15 августа 1935 года в Самарканде в семье преподавателей и ученых. В 1959 году окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана (Московский государственный технический университет) и был направлен на работу Ташкент.

Работу начал в Институте ядерной физики АН Узбекистана, изучал физику элементарных частиц и вплотную занимался вопросами открытия нового ускорителя частиц, затем перешел в Институт электроники. Позже был назначен директором Центрального проектно-конструкторского технологического бюро научного приборостроения АН. С 1992 по 1998 годы был ректором Ташкентского электротехнического института связи (Ташкентский университет информационных технологий).

В 1966 году Тельман Раджабов защитил кандидатскую диссертацию, а в 1979 — докторскую. За многолетние заслуги в области развития науки в 1995 году был избран действительным членом Академии наук Узбекистана. В том же году стал членом Нью-Йоркской Академии наук.

За время научной деятельности неоднократно читал лекции в Англии, Австрии, Болгарии, Индии, Италии, Китае и других странах. Опубликовал свыше 550 научных трудов, в том числе более 50 авторских свидетельств и патентов. За это время академик подготовил 39 кандидатов и 5 докторов наук.

Тельман Раджабов был награжден медалью «Шухрат».