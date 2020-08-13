Узбекистан, США и Афганистан активизируют взаимодействие в противодействии распространению нового коронавируса COVID-19, терроризма и наркотрафика, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Решение было принято 12 августа на первом заседании подкомиссии по безопасности формата трехстороннего сотрудничества «Узбекистан-США-Афганистан» в формате видеоконференции.

Стороны, в частности, обсудили влияние коронавирусной инфекции на региональную и глобальную безопасность. Они также подчеркнули важность расширения взаимодействия в области охраны границ и обмена информацией между профильными ведомствами сторон для повышения эффективности борьбы с наркотрафиком и терроризмом.

Кроме того, участники обсудили механизмы укрепления связей в области обеспечения прав и интересов женщин и девочек, решения проблем насилия в отношении их и доступа к качественному образованию.

В конце мая в формате видеоконференцсвязи состоялось первое трехстороннее заседание «Узбекистан — США — Афганистан». По итогам встречи МИД Узбекистана сообщил, что новый трехсторонний формат является консультативным механизмом по выработке практических предложений, направленных на продвижение мирного процесса в Афганистане, возрождение экономики страны, а также активное вовлечение ее в региональные экономические процессы.