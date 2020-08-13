Один человек погиб и трое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Яккасарайском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Авария произошла 11 августа около 21:30 на массиве Кушбеги. По данным ГУВД, 19-летний уроженец Ташкентской области Д. М., находясь за рулем Cobalt, потерял управление и столкнулся с бетонным столбом.

В результате ДТП водитель автомобиля и три его пассажира — 20-летние Н. Б., Д. Ш. и А. К. — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Позднее А. К. скончалась в больнице.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.