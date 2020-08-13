Итогом состоявшегося 12−13 августа Самаркандского веб-форума по правам человека стало принятие резолюции «Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека», сообщили в пресс-службе координатора мероприятия — Национального центра по правам человека.

В документе подчеркивается, что права молодежи — это права, которыми должен пользоваться каждый, но некоторые лишены этих прав из-за их юного возраста.

«Это воздействует на молодых людей, иногда открыто, через законные возрастные ограничения, но, что более важно и незаметно, через негативные установки, убеждения, предубеждения и стереотипы в отношении молодежи, тем самым лишая их возможности пользоваться своими законными правами», — говорится в сообщении. Существует необходимость борьбы с дискриминацией в отношении молодежи, особенно девочек и женщин, считают участники форума.

В резолюции содержится призыв к государствам разработать и реализовать стратегии, которые дадут молодым людям во всем мире реальные возможности для обеспечения их полного, эффективного и значимого участия в жизни общества.

Документ подчеркивает важную роль, которую молодежь может играть в продвижении мира и безопасности, устойчивого развития, прав человека, и важность активного, содержательного и инклюзивного участия молодежи в процессе принятия решений.

Участники Самаркандского форума по правам человека отмечают в резолюции, что приветствуют предложение Узбекистана о принятии Международной конвенции о правах молодежи.

Самаркандская резолюция также содержит ряд рекомендаций на международном уровне, в том числе: работать совместно по решению конкретных проблем, с которыми сталкиваются молодые люди, путем формулирования и поощрения их прав в рамках Международной конвенции о правах молодежи.

В итоговом документе Самаркандского форума также содержится ряд призывов к государствам, в том числе:

признать, что участие и представленность молодежи в институциональных политических процессах и разработке политики являются низкими по сравнению с другими возрастными группами и что молодежь непропорционально представлена в политических институтах, таких как парламенты, политические партии и государственные администрации;

таких как парламенты, политические партии и государственные администрации; обеспечить доступ молодежи к надежным и информационно-коммуникационным технологиям для преодоления цифрового разрыва, и содействовать сотрудничеству в разработке инновационных и устойчивых решений в области науки, техники и государственной политики;

принять к сведению инициативу Узбекистана по принятию Генеральной ассамблеей ООН новой Конвенции о правах молодежи.

Самаркандский веб-форум по правам человека, посвященный в этом году правам молодежи, был проведен правительством Узбекистана, Национальным центром по правам человека и Министерством иностранных дел в партнерстве с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), страновой командой ООН в Узбекистане, координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане и Фондом имени Эберта.

В работе форума приняли участие эксперты агентств ООН (ЮНЕСКО, МОТ, МОМ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН, УВКПЧ), Межпарламентского союза, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, СНГ и ШОС. В работе форума также приняли участие представителей молодежных парламентов, национальных институтов по правам человека, молодежных организаций, государственных органов, институтов гражданского общества и академического сообщества.