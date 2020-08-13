Система ООН в Узбекистане приступила к реализации новой Совместной программы, направленной на смягчение негативного воздействия пандемии коронавируса на наиболее уязвимые группы населения. Бюджет программы составляет 1 млн долларов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Программы развития ООН (ПРООН).

В ходе реализации программы молодым людям в Узбекистане будут активно предоставлять консультации по юридическим, деловым и психологическим вопросам. В рамках Совместной программы будут широко использованы цифровые технологии, направленные на содействие процессу легализации неформальных трудовых отношений. Это произойдет путем улучшения доступа работников неформального сектора к инструментам социального страхования, мониторинга платежей, оценки эффективности и охвата социальной защитой, а также гибкого реагирования на изменение ситуации на рынках труда для наиболее уязвимых слоев населения.

В Совместную программу войдут следующие меры:

Техническая и финансовая поддержка работникам неформального сектора, оставшимся без работы, особенно молодежи и женщинам, в том числе женщинам с

ограниченными возможностями и семьям, возглавляемым женщинами; Правовая и психологическая поддержка семьям, возвращенным из зон вооруженных конфликтов, и детям, возвращающимся из специализированных учебно-воспитательных учреждений; Инклюзивная правовая, психосоциальная и прямая поддержка женщинам и девушкам, а также жертвам гендерного насилия через приюты, «горячие линии» и более активные информационно-просветительские мероприятия; Социально-экономическая, психологическая и правовая поддержка уязвимым слоям возвращающихся мигрантов и членам их семей.

По данным агентств ООН, в мире от кризиса в наибольшей степени пострадали уязвимые группы населения.

«Молодежь и женщины, не имеющие работы или работающие в неформальном секторе, остались без доходов и социальной защиты. Трудовые мигранты и члены их семей сталкиваются с трудностями в нахождении средств к существованию. Чрезвычайно возросла нагрузка по уходу и лечению, падающая на долю женщин и девушек. Повысился уровень гендерного насилия и насилия в отношении детей. Семьи, возвращенные из зон вооруженных конфликтов, и дети, возвращающиеся из специализированных учебно-воспитательных учреждений, переживают повышенный психосоциальный стресс», — говорится в сообщении.

«Несмотря на то, что правительство Узбекистана оперативно предприняло комплексные антикризисные усилия путем внедрения финансовых и нормативных мер по всей стране, все еще сохраняются проблемы, связанные с масштабом и эффективностью охвата наиболее уязвимых слоев населения, к которым относятся дети, люди с ограниченными возможностями, женщины, пожилые люди, трудовые мигранты и их семьи», — отмечают в системе ООН.

Совместная программа будет реализована под руководством ПРООН. В состав участвующих учреждений войдут также Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Международная организация по миграции (МОМ).

Среди национальных партнеров — Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства при Сенате Олий Мажлиса Узбекистана, а также министерства экономического развития и сокращения бедности, по поддержке махалли и семьи, финансов, занятости и трудовых отношений, народного образования, внутренних дел, а также организации гражданского общества.

«Вспышка COVID-19 приводит к росту безработицы и бедности, а также резкому увеличению количества сообщений о бытовом насилии. Новые группы населения становятся уязвимыми перед беспрецедентными потрясениями и необходимо лучше понять их текущие неотложные потребности, чтобы иметь возможность для своевременного и эффективного решения проблем», — отметила постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер.

По словам постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Матильды Димовска, «в рамках Совместной программы предусматривается реализация ряда преобразований в частном секторе… К ним относятся более инклюзивный частный сектор, охватывающий уязвимые группы; местные сообщества и диверсифицированная предпринимательская деятельность, основанная на сильных производственно-сбытовых цепочках местного уровня».

Как отметил представитель ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн, в рамках программы ЮНИСЕФ стремится к повышению квалификации и знаний специалистов по семейным вопросам, социальных работников и психологов в области социального сопровождения для определения потребностей уязвимых семей и детей в период COVID-19 с последующим регулярным консультированием и направлением к социальным и юридическим службам".

Представитель ЮНФПА в Узбекистане господин Ю Ю подчеркнул: «Вспышки болезней затрагивают женщин и мужчин по разному. В частности, усугубляет существующее неравенство в отношении женщин и девочек и усиливает дискриминацию в отношении других социально отчужденных групп населения. Для удовлетворения особых потребностей женщин и девушек в этот период необходимы планы реагирования, учитывающие гендерные факторы. ЮНФПА интегрирует профилактику насилия в планы реагирования на COVID-19 и оказывает поддержку приютам, онлайновым службам, расширяет зону охвата „горячих линий“, создает инновационные каналы повышения осведомленности (например, Telegram-канал „Нет насилию“), направленные на профилактику гендерного насилия».

Страновой менеджер МОМ по Узбекистану Санжарбек Тошбаев подчеркнул: «Тысячи мигрантов оказались в затруднительном положении из-за ограничений на поездки. Потоки денежных переводов — источник жизненной силы ряда стран региона — сократились до минимума. За границей также потеряны сотни тысяч рабочих мест, а миллионы семей находятся под угрозой крайней нищеты. Совместная программа, среди прочего, направлена на удовлетворение неотложных социально-экономических потребностей наиболее уязвимых слоев возвращающихся мигрантов и членов их семей, предоставляя им поддержку в процессе реинтеграции, а также социально-экономические, психологические и юридические консультации».