Испокон веков узбекский народ проявлял к другу только доброту и делился лучшим. Когда человек видит или покупает что-то хорошее, то он спешит показать это родным и друзьям. Придерживаясь этих традиций, девелоперская компания NRG запустила реферальную программу NRG Friends.

В реферальной программе каждый просматривает продукт и убеждается в том, что он подходит ему. Затем рекомендует продукт своим близким, и если он куплен, то рекомендующий вознаграждается компанией в виде денежных средств.

Кто может стать участником:

компания, в которой одним из способов продаж является реферальная программа;

реферал — лицо, купившее продукт по совету или рекомендации;

аффилиат (рефер) — пользователь, который привлекает рефералов.

Реферальная программа NRG Friends — это возможность дополнительного дохода для всех ее участников. Все, что нужно сделать, это порекомендовать дома, которые строит NRG, своим знакомым.





Компания также приготовила приятные подарки для тех, кто купил квартиру. Если покупатель приобретает жилье по реферальной программе, то он получает дополнительные скидки.

Чтобы стать участником программы, нужно выполнить несколько шагов:

Шаг 1: зарегистрироваться через сайт friends.u-nrg.uz.

Шаг 2: получить специальный промокод на свой мобильный номер и отправить его друзьям.

Шаг 3: поделиться информативной ссылкой о жилых комплексах NRG с друзьями.

После этого реферал сможет купить дом со скидкой до 32 млн сумов по промокоду, а также получить бонус до 6 млн сумов на карту совместно с рефером.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 1060.

На правах рекламы.