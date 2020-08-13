Граждан Узбекистана, работающих в России, планируется обучать профессиям и русскому языку в российских образовательных учреждениях, следует из постановления президента Шавката Мирзиёева от 11 августа.

В течение трех месяцев ответственным лицам и министерствам поручено провести переговоры с государственными и негосударственными образовательными учреждениями и центрами в городах России с большой концентрацией граждан Узбекистана и заключить с ними соглашения по организации обучения, особенно в вечернее время (после работы). Речь идет о таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие.

Кроме того, постановлением поручено установить сотрудничество с Российским университетом дружбы народов (РУДН), Союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и другими образовательными учреждениями по организации обучения граждан Узбекистанцев профессиям и русскому языку на территории РФ.

В месячный срок должны быть разработаны и внесены в Кабинет Министров предложения о правовой, социальной и культурно-гуманитарной поддержке, создании благоприятных условий для труда соотечественников, работающих за рубежом.

Расходы на обучение сограждан профессиям и русскому языку будут возмещаться за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана и руководители узбекской диаспоры в России договорились совместно решать проблемы трудовых мигрантов, в первую очередь, создать механизмы страховой защиты, языковой и профессиональной подготовки.