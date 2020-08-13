Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 августа подписал постановление о дополнительных мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения.

Документом Министерству занятости и трудовых отношений поручено организовать:

моноцентры «Ишга мархамат» в Каракалпакстане и областях до 1 января 2021 года;

центры профессионального обучения в системе Минтруда в Каракалпакстане, областях и Ташкенте;

краткосрочные курсы профессионального обучения в районах Ташкента;

пункты профессионального обучения населения махалли.

Кроме того, Минтруда поручено на постоянной основе организовать обучение населения профессиям, основам предпринимательства и иностранным языкам, востребованным на рынке труда, с привлечением негосударственных учреждений профессионального образования.

Частным инвесторам, создающим негосударственные учреждения профессионального обучения, в качестве госпомощи будут переданы здания в долгосрочную льготную аренду или оперативное пользование, дано право самостоятельного выбора учебных программ и учителей, а также установлен гарантированный минимальный уровень госзаказа на обучение.

Выпускникам, которые прошли обучение в негосударственных учреждениях профессионального образования и получили сертификат профессиональной квалификации (Skills паспорт) на уровне стандарта WorldSkills, будет предоставлен ряд льгот. Они включают возмещение затрат на профессиональное обучение и сдачу квалификационного экзамена, выделение стимулирующих субсидий за привлечение к предпринимательству и самозанятости и другие.

Минтруда, начиная с 1 января 2021 года, поручено обеспечить проведение оценки профессиональной компетенции выпускников моноцентров «Ишга мархамат» и центров профессионального обучения на основе стандарта WorldSkills и наладить выдачу выпускникам, которые успешно прошли оценку, Skills паспортов. Также будет сформирован Единый реестр выпускников, имеющих подтвержденную квалификацию.

Документ о завершении обучения, выданный моноцентрами «Ишга мархамат» и центрами профессионального обучения, а также Skills паспорт приравниваются к уровню диплома о среднем специальном профессиональном образовании. Они дают обладателю право применять полученные знания в работе, однако не являются основанием для продолжения образования на его следующем этапе, отмечается в постановлении.

Для обеспечения занятости населения, нуждающегося в социальной защите, особенно лиц с инвалидностью, в порядке эксперимента в этом году будет:

внедрен порядок выделения микрокредитов предпринимателям, создающим рабочие места для лиц с инвалидностью, в размере до 25-кратной базовой расчетной величины (БРВ) за каждое создаваемое рабочее место. Кредит выдается сроком на 3 года с одногодичным льготным периодом с условием работы лиц с инвалидностью на вновь созданном рабочем месте не менее одного года.

предпринимателям, создающим рабочие места для лиц с инвалидностью, Кредит выдается сроком на 3 года с одногодичным льготным периодом с условием работы лиц с инвалидностью на вновь созданном рабочем месте не менее одного года. сформирован Электронный реестр трудоспособных лиц с инвалидностью и оказано содействие в трудоустройстве лицам, включенным в реестр, на вакантные рабочие места;

и оказано содействие в трудоустройстве лицам, включенным в реестр, на вакантные рабочие места; выделены субсидии предпринимателям для приспособления рабочих мест и условий труда к потребностям лиц с инвалидностью в размере до 40-кратной БРВ за каждое приспособленное рабочее место;

предпринимателям для приспособления рабочих мест и условий труда к потребностям лиц с инвалидностью организованы в центрах профессионального обучения в системе Минтруда бесплатные курсы обучения лиц, которые нуждаются в соцзащите, особенно членов малообеспеченных семей, семей трудовых мигрантов и лиц с инвалидностью.

Кроме того, будут выделяться гранты государственным или негосударственным учреждениям профессионального образования в размере не более 4 БРВ в месяц за каждого обучающегося для обучения граждан, выезжающих на работу в зарубежные страны по линии организованной трудовой миграции, а также организациям для обучения на местах и школам «уста-шогирд».