Президент Шавкат Мирзиёев 12 августа подписал постановление о мерах по повышению качества непрерывного образования и результативности науки по направлениям «химия» и «биология».

В документе отмечается, что углубленное обучение юношей и девушек химии и биологии «даст толчок строительству новых производственных предприятий в регионах, ускоренному развитию отраслей фармацевтической, нефтегазовой, химической, горнодобывающей и пищевой промышленности».

При этом, как подчеркивается в постановлении, качество преподавания по предметам «химия» и «биология» «не отвечает современным требованиям, морально устарели методология обучения и лаборатории, не внедрены механизмы достойного стимулирования труда учителей в общеобразовательных школах».

Документом предусмотрено поэтапное создание в каждом регионе Узбекистана 14 базовых школ, специализированных на химии и биологии. Школа-интернат юных биологов и химиков им. Абу Али Ибн Сино будет приравнена к их статусу.

Кроме того, в районах (городах) страны поэтапно будут созданы 150 специализированных школ с углубленным изучением химии и биологии.

Для координации обучения по предметам «химия» и «биология» за этими школами будут закреплены 55 кафедр высших образовательных учреждений.

Работу указанных базовых спецшкол и специализированных школ планируется организовать на базе общеобразовательных школ. До этого предварительно будут изучены потенциал и интерес учащихся к химии и биологии, а также требования родителей учащихся этих школ.

При Совете Министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента будут образованы специальные фонды (без статуса юридического лица) для дополнительного финансирования работы, оснащения, выплаты надбавок учителям, а также финансирования других мероприятий в школах, специализированных на химии и биологии.

Фонды будут формироваться за счет госбюджета, средств местных бюджетов в размере не менее 1 млрд сумов (всего 14 млрд сумов) для каждого региона, благотворительных пожертвований и других.

Министерству народного образования поручено наладить в 2020/2021 учебном году поэтапное применение в учебном процессе общих средних школ вариативных учебных планов в области естественных наук. Они будут внедрены в качестве эксперимента для учащихся, которые проявляют интерес к предметам «химия» и «биология». Также планируется увеличить долю практических занятий в учебных программах естественных наук.

В течение месяца должен быть утвержден План по оценке знаний и педагогического мастерства учителей по предметам «химия» и «биология» специализированных школ и повышению квалификации отобранных кандидатов. С января 2021 года исходя из результатов оценки на 50% будет повышен размер надбавки к базовой тарифной ставке учителей химии и биологии, а также руководящих кадров, принятых в специализированные школы и базовые спецшколы.

До 1 февраля 2021 года будет внедрена Национальная система сертификации по оценке уровня знаний по предметам «химия» и «биология». Определять уровень знаний и выдавать подтверждающий сертификат будет Государственный центр тестирования.

Учащиеся общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей, которые получили национальный сертификат уровня, предоставляющего льготу, при поступлении в вузы освобождаются от сдачи тестовых испытаний по химии или биологии — им будет присуждаться максимальный балл по этим предметам.

Начиная с 2021 года каждые два года будут проводиться международные предметные олимпиады по химии и биологии имени Абу Райхана Беруни среди студентов вузов. Их победители получат единовременное вознаграждение и будут приняты на соответствующие специальности магистратуры без экзаменов на основе государственного гранта.

Победители республиканских предметных олимпиад по химии и биологии, проводимых среди студентов направлений образования «химия» и «биология» вузов, а также призеры престижных международных олимпиад по химии и биологии будут приниматься на учебу на соответствующие специальности магистратуры вузов без экзаменов на основе госгранта.

Выпускники вузов, получившие диплом с отличием по направлениям образования «химия» и «биология», будут приниматься на специальности магистратуры данных высших образовательных учреждений на платно-контрактной основе без сдачи дополнительных экзаменов.

Магистры, закончившие с отличием обучение по специальностям «химия» и «биология» вузов, смогут поступать в базовую докторантуру на основании решения Совета высшего образовательного учреждения, без сдачи экзаменов, напрямую в рамках квоты.