С 15 августа будут сняты ограничения на купание и отдых на территории Чарвакского водохранилища. Такое решение принято во исполнение поручений президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по поэтапному смягчению карантина, сообщил УзА заместитель премьер-министра — председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

Отметим, что пляжи Чарвака этим летом откроются для посетителей впервые. Несмотря на временное смягчение карантинных ограничений в начале июня (оно продлилось до 10 июля), пляжи оставались закрытыми.

8 августа на портале по обсуждению нормативно-правовых актов появился проект постановления правительства, которым предлагается запретить организацию пляжей и купание на Чарвакском водохранилище.

С 10 июля постановлением Кабинета Министров на Чарваке запрещено движение всех моторных водных транспортных средств.