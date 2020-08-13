Количество случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, по итогам 12 августа составило 32654, увеличившись за день на 671 (днем ранее — 679), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Число выздоровевших пациентов выросло на 1569 и достигло 25659, что составляет 78% от всех зарегистрированных заболевших.

В течение дня Минздрав сообщил о 5 случаях смерти пациентов с COVID-19 — все в Ташкенте. Общее число умерших пациентов, по статистике министерства, составляет 211.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 6784 человек, состояние 1375 из них тяжелое, 410 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.