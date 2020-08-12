Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил приветствие участникам Самаркандского форума по правам человека, который проходит 12−13 августа в формате видеоконференции. Тема форума — «Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека».

Президент отметил, что распространение коронавируса нового типа привело к серьезным экономическим и социальным последствиям во всем мире. «Население, прежде всего молодежь, столкнулось с множеством проблем, требующих от государств и международного сообщества всеобъемлющих мер реагирования», — говорится в приветствии.

«В таких условиях важно, чтобы голос молодежи был услышан. Необходимо дать ей возможность непосредственно участвовать в разработке и реализации национальных, региональных и глобальных стратегий и программ, нацеленных на обеспечение ее насущных потребностей, защиту прав и законных интересов», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он обратил внимание на то, что в сегодняшней непростой ситуации молодые волонтеры во всем мире активно участвуют в поддержке уязвимых слоев населения, продвижении новых экономических и гуманитарных программ.

«В современном мире интеллектуально и духовно развитая, инициативная молодежь становится драйвером устойчивого прогресса. Сегодня молодое поколение нового Узбекистана — это движущая сила и активный участник динамичных и масштабных реформ по модернизации страны», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент добавил, что сейчас ведется разработка концепции «Молодежь Узбекистана — 2025», вводятся единые критерии оценки эффективности работы с молодежью и национальный индекс оценки молодежной политики.

«Большинство проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество — таких как угрозы миру и безопасности, терроризм и экстремизм, расизм, изменение климата, а также пандемия COVID-19 — требуют согласованных глобальных действий и активного вовлечения молодежи в процессы их решения», — подчеркнул глава государства.

Шавкат Мирзиёев выразил надежду, что принятие Конвенции о правах молодежи, которое инициировал Узбекистан на 72-й сессии Генассамблеи ООН, «будет иметь важное значение для обеспечения прав более двух миллиардов юношей и девушек во всем мире», а также, что участники форума поддержат эту инициативу и дополнят проект документа «своими конструктивными предложениями».