Отчёт «Оценка системы социальной защиты в Узбекистане» опубликован для общественного обсуждения. Он подготовлен Международной организацией труда, ЮНИСЕФ и Всемирным банком и содержит описание ключевых программ социальной защиты, оценку их целесообразности, действенности, оперативности и эффективности затрат. В отчёте предложены рекомендации по укреплению системы социальной защиты в Узбекистане. Работа на местах по проведению оценки была проведена в период с октября 2018 года по август 2019 года.

Краткие выводы

В Узбекистане действует относительно чётко сформулированная и комплексная система социальной защиты, состоящая из социального страхования, социальной помощи и мероприятий на рынке труда, однако практически половина населения и треть малообеспеченных слоёв не охвачены программами социальной защиты.

В стране нет официально принятого определения социальной защиты, нет и специального учреждения для разработки, координации и управления различными программами. Социальная защита раздроблена между министерствами и другими учреждениями, и ни одно из них не несёт общей ответственности за координацию или интеграцию различных мер и мероприятий. Хотя каждое учреждение имеет налаженную вертикальную организационную структуру, необходимые горизонтальные связи между программами и схемами отсутствуют.

Инфографика: ОНД «Юксалиш». Нажмите для увеличения.

В результате фрагментированности функций по социальной помощи и защите усилия по интеграции отдельных программ оказываются в условиях неопределённости, и неизвестно, какое влияние имеют взаимосвязи между отдельными программами на население и систему в целом.

Это вызывает серьёзную обеспокоенность, учитывая, что существуют примеры из международного опыта, когда оптимизация одной программы может быть неоптимальной с точки зрения всей системы и/или получателей помощи, говорится в ревью.

В отчёте рекомендуется разработать национальную комплексную стратегию социальной защиты и объединить все её функции в рамках единого специализированного ведомства.

Необходимо создать хорошо скоординированную правовую базу и политическую основу для эффективной координации и интеграции многочисленных программ социальной защиты.

Национальная стратегия должна быть разработана в соответствии с международными стандартами социальной защиты детей и взрослых, с тем чтобы:

социальная защита распространялась на всех членов общества на протяжении жизненного цикла, а также устанавливались связи между социальным страхованием, социальной помощью, социальными услугами и программами занятости; привести приоритеты социальной защиты в соответствие с нуждами и правами; улучшить координацию между ведомствами, участвующими в разработке и реализации программ на всех уровнях. Ведомство социальной защиты будет обеспечивать эффективную координацию и интеграцию многочисленных программ, определяя руководство в формировании подотчётности и ответственности на национальном уровне, а также будет служить механизмом реализации всей национальной комплексной стратегии социальной защиты.

Инфографика: ОНД «Юксалиш». Нажмите для увеличения.

Охват системой социальной защиты

Данные обследования домохозяйств «Слушая граждан Узбекистана» (L2CU, 2018) свидетельствуют о том, что система социальной защиты (включая социальную помощь, социальное страхование и программы рынка труда) охватывает 55% населения, в основном через социальное страхование, на долю которого приходится 44% населения.

Инфографика: ОНД «Юксалиш».

Общее число получателей всех программ социальной защиты сократилось с 8,1 млн человек в 2012 году до 6,4 млн в 2017 году. При этом наибольшее падение было зафиксировано среди получателей пособий по безработице и семейных пособий для малообеспеченных семей.

Инфографика: ОНД «Юксалиш». Нажмите для увеличения.

Рекомендация доклада: необходимо улучшить охват всех возможных видов нужд и групп населения для достижения защиты всех нуждающихся домохозяйств. Это можно сделать путём увеличения финансирования, введения объективных и прозрачных критериев права на помощь, принятия мер по формализации занятости населения и предоставления страхования в случаях безработицы, улучшения механизмов адресности пособий для малоимущих, усиления качества сбора и анализа данных.

Расходы на социальную защиту

Расходы на социальную защиту в Узбекистане в 2018 году составляли 6% ВВП, что значительно ниже среднего уровня инвестиций в социальную защиту среди стран Европы и СНГ. Этот уровень инвестиций сопоставим с объёмом инвестиций в Казахстане, и это примерно на 3 процентных пункта ВВП ниже, чем в Кыргызстане, на десять процентных пунктов ниже, чем Российской Федерации, в три раза меньше, чем в Молдове.

Большая часть расходов на социальную защиту в 2018 году была направлена на программы социального страхования (около 82,3%), и их доля немного выросла с 2012 года.

Инфографика: ОНД «Юксалиш». Нажмите для увеличения.

Расходы на программы социальной помощи составляли 0,92% ВВП в 2018 году, что значительно ниже средних региональных расходов на социальную помощь в странах Европы и Центральной Азии.

Было бы целесообразно провести анализ государственных расходов на социальную защиту, чтобы оценить результаты и эффективность существующих программ, отмечается в докладе.

Необходимо рассчитать стоимость новой национальной стратегии в области социальной защиты с чётким указанием имеющихся средств и средств, необходимых для устранения пробелов в финансировании. Обзор государственных расходов позволил бы сформировать фактологическую базу для оценки текущих расходов и воздействия всей системы в целом.

Социальное обеспечение остаётся недоступным для большинства населения: около 60% работающего населения находится в неформальном секторе и не участвует в программах социального страхования, предусматривающих уплату взносов.

Рекомендуется расширить охват социального обеспечения среди населения трудоспособного возраста (включая социальное страхование, защиту материнства, достойные рабочие условия и минимальную заработную плату) через расширение программ социального страхования для занятых в неформальном секторе экономики, вне зависимости от их статуса. Эти меры должны сочетаться с общими усилиями по формализации занятости.

Охват детскими пособиями должен быть увеличен, согласно рекомендациям Комитета ООН по правам ребёнка. Недостаток инвестиций в социальную защиту детей сегодня приведёт к существенным рискам и провалам в развитии человеческого капитала завтра (например, ввиду недостаточного питания ухудшается здоровье и академическая успеваемость ребёнка, что ведёт к сниженной производительности труда в будущем).

Пособия по безработице

Активные программы рынка труда в настоящее время ограничены по своему охвату, главным образом имеют форму общественных работ, поддержки предпринимательства и программ профессиональной подготовки.

Затраты как на активные, так и на пассивные программы рынка труда заметно выросли, однако остаются поразительно низкими, особенно в свете существующих в стране значительных проблем в сфере занятости, отмечено в докладе.

Охват пособиями по безработице составляет приблизительно 1% от общего числа зарегистрированных безработных, при этом полностью отсутствует или присутствует в минимальном виде элемент страхования работников на случай безработицы, который является основной международных стандартов социального обеспечения.

В отчёте рекомендуется координировать активные программы рынка труда для улучшения их воздействия, расширить программы поддержки дохода для населения трудоспособного возраста и скоординировать их с программами рынка труда.

Участие в активных программах рынка труда не должно автоматически вести к потере права на получение пособий по безработице или пособий для малообеспеченных, поскольку это может стать отрицательным стимулом для участия в них и поиска работы. Содействие занятости должно дополнять, а не замещать пособия по социальному обеспечению, особенно в условиях, когда достойную работу найти сложно.

Социальные услуги

Необходимо увеличить инвестиции для создания системы предоставления социальных услуг со стороны профессиональных социальных работников на уровне махаллей. Это позволит отойти от системы, когда соцуслуги оказываются преимущественно в специализированных учреждениях.

Прозрачность системы социальной защиты

Для повышения прозрачности системы соцзащиты крайне важно внедрить конкретные механизмы подачи и рассмотрения жалоб по каждому пособию, пенсии и услуге.

Необходимо внедрить культуру информационно-просветительской работы во все органы, отвечающие за осуществление программ, говорится в отчёте.

В настоящее время система контроля рассматривает как приоритет предотвращение включения лиц, не имеющих прав на пособия, и это иногда происходит в ущерб эффективности информирования населения. Необходимо, чтобы люди, не охваченные пособиями, имели полную информацию о своих правах, в том числе правах на получение пособий, и имели стимул к подаче заявлений на их получение.