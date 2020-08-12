Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов сообщил, что переболел COVID-19 и вызванной им двусторонней пневмонией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«К сожалению, как бы я ни соблюдал санитарные правила, все равно был инфицирован этим вирусом. С добрыми намерениями начать новый учебный год в традиционном формате во многих школах проводятся строительные работы, по мере возможности я сам объезжал эти объекты, возможно, там и произошло заражение», — предположил министр.

Глава МНО рассказал, что с первых дней болезни у него повысилась температура и ухудшилось общее состояние, а через некоторое время пропали обоняние и ощущение вкуса.

Первую неделю министр лечился в домашних условиях, но затем из-за повышения температуры по настоянию врачей был помещен в Центр терапии и медицинской реабилитации (бывшая клиника имени Н. А. Семашко).

«По рекомендациям врачей с самого начала принимал витамины D3 и С. После того, как температура не спадала, назначили дополнительно антибиотики. Когда снизилась сатурация [насыщение крови кислородом — ред.], получал инъекции дексаметазона», — рассказал Шерзод Шерматов. Он добавил, что были назначены и препараты для разжижения крови.

«Решение лечь в больницу было правильным. МСКТ показала двустороннюю пневмонию с 50% поражением легких. Сатурация упала до 73%. С помощью кислородного концентратора удалось значительно ее повысить. Но, несмотря на наличие кислорода, важно делать побольше дыхательных упражнений», — отметил глава МНО.

Течение болезни, по его мнению, усугубила пневмония, которую он перенес два года назад, а также загруженность на работе и стрессовые ситуации.

«Я примерно два года назад перенес пневмонию, это тоже негативно сказалось. Вообще, ненормированный режим на госслужбе, нервные ситуации, работа допоздна — это тоже ослабляет организм и служит причиной более тяжелого протекания этой болезни. Поэтому, по мере возможности, берегите себя, не переносите пневмонию на ногах, как я», — подчеркнул министр.

Самым сложным, по его словам, было медленное течение времени в больнице, особенно для человека, привыкшего постоянно быть занятым работой. Он поблагодарил сотрудников, понимающих его с полуслова и добросовестно выполняющих задания, которые он поручал через интернет.

Проводить время Шерзоду Шерматову помогли аудиокниги — за это время он прослушал 60 книг.

Министр также сообщил, что вместе с ним лечились его заместитель и немало сотрудников министерства.

Пациентам, которые лечатся от коронавируса, Шерзод Шерматов дал несколько советов. Он рекомендовал не паниковать, не обращать внимание на негативную информацию вокруг и помогать близким и нуждающимся.

«Самое главное — цените работу врачей. В эти сложные дни основная нагрузка приходится на врачей. Так что, если вы оказались в больнице, старайтесь быть вежливыми к врачам, медсестрам и всему персоналу, подбадривать их. Они тоже сильно устают, особенно в эту жару, когда по санитарным правилам все они ходят в специальной одежде», — сказал министр и поблагодарил всех врачей.

Сейчас глава МНО проходит реабилитацию дома и планирует вернуться к работе в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом заразились хокимы Сурхандарьинской, Бухарской и Навоийской областей. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов, хоким Канлыкульского района Даулет Толыбаев и заместитель министра финансов Ёркин Турсунов.