Срок пребывания граждан на карантине в карантинных центрах может составлять не 14, а 7 дней, следует из решения Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом от 12 августа.

В сообщении комиссии отмечается, что порядок карантина лиц, въезжающих в Узбекистан из-за границы, установлен с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, а также эпидемиологической ситуации в стране. Срок карантина составляет 14 дней, провести его можно по желанию в карантинном центре или в гостинице (за свой счет).

Согласно решению комиссии, карантинный период составляет 7 дней, если гражданин соглашается на лечебно-профилактические мероприятия под наблюдением врачей (с приемом лекарств, рекомендованных Министерство здравоохранения). В случае отрицательных результатов теста на коронавирус спустя 7 дней пребывания на карантине гражданин покидают карантинную зону.

«Зеленые», «желтые» и «красные» авиарейсы

Решением спецкомиссии обновлен список стран с «красными», «желтыми» и «зелеными» авиарейсами.

В категорию стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией («зеленые» рейсы) вошли Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Латвия и Япония. Если прибывающие находились в этих странах в течение 10 дней (ранее — 14 дней), по прилете их не будут помещать на карантин.

В список стран, где снижается число случаев коронавируса, вошли страны Европейского союза (за исключением Великобритании и Испании), а также Азербайджан («желтые» рейсы). Если прибывающие находились в этих странах в течение 10 дней, то их по прилете поместят на 14-дневный домашний карантин.

В категорию стран, где не снижается число случаев коронавируса, вошли остальные страны («красные», эвакуационные рейсы). По прилете пассажиры будут помещаться на 14-дневный карантин.

Список стран, разделенных на указанные три категории, обновляется каждую неделю.