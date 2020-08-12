JCB International Co. (Япония) и ЧАКБ «Ориент Финанс» (Узбекистан) объявили о начале приема карт JCB в эквайринговой сети банка. «Ориент Финанс» стал первым банком в Узбекистане, который приступил к эквайрингу международной платежной системы JCB, созданной в Японии. Расширяя возможности по обслуживанию карт, банк заключил соглашение с крупной платежной системой Японии JCB.

JCB — одна из ведущих международных платежных систем, основанная в Японии в 1961 году. Благодаря успешному развитию бизнеса и предоставлению услуг высокого уровня компания удерживает одни из ведущих позиций на рынке. А карты JCB получили международное признание и высокую лояльность клиентов.

Планируется, что после завершения проекта осенью 2020 года держатели карт JCB, путешествующие в Узбекистан, смогут свободно ими пользоваться для оплаты товаров, услуг и снятия наличных в банкоматах «Ориент Финанс» по всей республике.

Это партнерство также позволит торговым предприятиям, которые сотрудничают с банком «Ориент Финанс», получить новые возможности продаж с глобальным финансовым брендом как в традиционном эквайринге, так и в электронной коммерции.

О платежной системе JCB

JCB — крупный международный платежный бренд, один из ведущих эмитентов и эквайеров банковских карт в Японии. Компания была основана в Японии в 1961 году и вышла на международный рынок в 1981 году. Сеть приема карт JCB включает в себя более 34 млн торгово-сервисных предприятий и более миллиона пунктов выдачи наличных по всему миру. Карты JCB выпускаются в 24 странах, количество держателей составляет более 140 млн человек.

В рамках своей стратегии международного роста JCB сформировала альянсы с сотнями банков и финансовых учреждений по всему миру с целью расширения приема в торговых точках и увеличения числа держателей карт. В качестве поставщика комплексных платежных решений JCB обязуется предоставлять оперативные и высококачественные услуги и продукты клиентам по всему миру. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

О банке «Ориент Финанс»

Частный акционерный коммерческий банк «Ориент Финанс» был основан в 2010 году и является полноправным универсальным финансовым институтом на рынке банковских услуг Узбекистана. Надежность финансового положения банка подтверждают кредитные рейтинги международных и национальных рейтинговых агентств.

Банк активно сотрудничает с крупными финансовыми институтами мира. Наличие корреспондентских счетов в крупных международных банках позволяет оперативно осуществлять международные транзакции и документарные операции.

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