Посольство Швейцарии в Узбекистане предоставило грант в размере 150 тысяч долларов Центру инноваций, технологий и стратегии при Министерстве народного образования, сообщила пресс-служба центра.

В рамках проекта будет создана образовательная онлайн-платформа для дистанционного обучения Maktab.uz. Кроме того, учителя получат психологическую и профессиональную поддержку, а при необходимости им предоставят компьютерную технику.

По данным Spot, учителя, участвующие в проекте, будут дополнительно получать 25% от базовой расчетной величины за каждый проведенный видеоурок, а сурдопедагоги ― 50%.

Учебные программы будут создаваться на основе программ STEAM. В рамках проекта также будут транслироваться научно-популярные фильмы телеканалов Discovery, National Geographic и BBC.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что МНО подготовило три сценария начала учебного года в зависимости от эпидемиологической ситуации. Обучение могут возобновить в обычном режиме, продолжить в онлайн-режиме или сделать посещение школ свободным. При этом при этом трансляция уроков по телевидению, начатая в марте, будет продолжаться в любом случае.