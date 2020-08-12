За полгода в Государственную инспекцию труда Министерства занятости и трудовых отношений от физических и юридических лиц поступило 12293 обращения, сообщила пресс-служба Минтруда.

Из этого числа 6498 обращений были удовлетворены, по 5241 запросу проведены разъяснения, еще 346 — направлены в соответствующие организации. Не рассмотренными остались 208 обращений.

За эти шесть месяцев в инспекцию поступили обращения следующих категорий:

невыплата заработных плат и других платежей — 3886;

незаконное увольнение — 1295;

нарушение закона при принятии на работу — 414;

отказ в принятии на работу — 388;

неофициальное трудоустройство — 336;

нарушение режима работы и выходного дня — 335;

принудительный труд — 36;

отсутствие рабочих условий — 34;

другие обращения — 5569.

Кроме того, инспекция за полгода выявила 21455 нарушений в работе 8554 предприятий. По их устранению были внесены 3462 письменных указания и 75 ходатайств.

За этот период за нарушение в сфере трудовых отношений к административной ответственности привлечены 3886 должностных лиц и назначены штрафы на сумму 6,3 млрд сумов.