За полгода в Государственную инспекцию труда Министерства занятости и трудовых отношений от физических и юридических лиц поступило 12293 обращения, сообщила пресс-служба Минтруда.
Из этого числа 6498 обращений были удовлетворены, по 5241 запросу проведены разъяснения, еще 346 — направлены в соответствующие организации. Не рассмотренными остались 208 обращений.
За эти шесть месяцев в инспекцию поступили обращения следующих категорий:
- невыплата заработных плат и других платежей — 3886;
- незаконное увольнение — 1295;
- нарушение закона при принятии на работу — 414;
- отказ в принятии на работу — 388;
- неофициальное трудоустройство — 336;
- нарушение режима работы и выходного дня — 335;
- принудительный труд — 36;
- отсутствие рабочих условий — 34;
- другие обращения — 5569.
Кроме того, инспекция за полгода выявила 21455 нарушений в работе 8554 предприятий. По их устранению были внесены 3462 письменных указания и 75 ходатайств.
За этот период за нарушение в сфере трудовых отношений к административной ответственности привлечены 3886 должностных лиц и назначены штрафы на сумму 6,3 млрд сумов.