С начала нового учебного года бумажные дневники и журналы будут отменены в 1200 школах Узбекистана (из 9942 действующих по стране), сообщила пресс-служба Министерства народного образования (МНО).

Как ожидается, это сэкономит время учителей, которые они тратят на заполнение бумажных журналов и написание отчетов от руки, а также улучшит электронное взаимодействие между родителями и школой.

Электронный дневник позволит в режиме онлайн быть в курсе всех событий в школе и оценок ребенка, поддерживать связь с классными руководителями и другими учителями и помогать ученику своевременно преодолевать трудности в процессе обучения, отмечает МНО.

Стоимость подписки на сервис электронных дневников Kundalik.com равна средней цене бумажного дневника (10 тысяч сумов в год). В течение первого месяца родители могут пользоваться системой в тестовом режиме.

Отметим, что при создании сервиса сообщалось: услуги для родителей и детей могут быть платными, но исключительно добровольными. «Газета.uz» обратилась за разъяснениями по этому вопросу в МНО. Представитель министерства ответил, что использование электронного дневника остается добровольным. «Но бумажный дневник не будет использоваться. Если [родители] не купят [подписку], никаких ограничений в образовании не будет. Они смогут узнавать оценки детей в школе», — сообщили в МНО.

Kundalik.com находится в зоне TAS-IX. Интернет-трафик, в том числе через всех мобильных операторов, при работе c платформой не расходуется.

«Вся информация о пользователях хранится на серверах „Узбектелеком“. Это означает, что персональные данные всех участников образовательного процесса находятся под надежной защитой», — пишет пресс-служба МНО.

Кроме того, переход на систему онлайн-дневников освободит родителей от общения с классным руководителем через Telegram и другие мессенджеры, в результате чего расходы на трафик будут сэкономлены, а также риск распространения личной информации через Telegram предотвращен, считают в министерстве.

По данным МНО, за последние 2 года вместо 7 обязательных документов для учителей введен электронный журнал. Полный отказ от бумаги и переход на электронные журналы упростят работу учителя и сэкономят его время, подчеркнули в МНО. Сэкономленное время учитель может потратить на творческую работу с учениками или на повышение своих профессиональных навыков.

«Перед началом 2020−2021 учебного года Министерство народного образования сообщает родителям школьников в Ташкенте и около 1000 школ во всех регионах страны, что вместо покупки бумажного дневника им следует подписаться на ее электронный аналог Kundalik.com. Введение электронного дневника в остальной части страны будет дополнительно объявлено школьной администрацией школ», — резюмируется в сообщении.

Накануне министерство также сообщило, что с нового учебного года количество документов, которые заполняет заместитель директора по духовно-просветительской работе, сокращено с 7 до 4, а количество документов классного руководителя — с 4 до 2.

Ранее мы писали о сокращении количества документов, заполняемых учителями средних школ, до одного — классного журнала, в том числе в электронном виде через систему Kundalik.com.