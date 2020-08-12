Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 12 августа состоялось видеоселекторное совещание, посвященное развитию промышленности в регионах и расширению производства конкурентоспособной продукции, сообщила пресс-служба главы государства.

Объем промышленной продукции по итогам первого полугодия составил 167 трлн сумов, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. При этом есть возможность для выпуска промышленной продукции на 229 трлн сумов и достижения роста на 3,5% по итогам года. Для этого необходимо скорректировать промышленную политику, методы работы и подходы с учетом нынешней сложной ситуации, а также сформировать цепочки производства товаров, отмечалось на совещании.

Говорилось, что необходимо создать рабочую группу, ответственную за взаимодействие отраслей и регионов, наращивать объемы промышленного производства за счет решения проблем предприятий с выездом на места и мобилизации дополнительных резервов.

Президент уделил внимание созданию промышленных кластеров. Например, в ряде регионов сложилась благоприятная деловая среда для создания промышленных кластеров: по текстильному и смежным отраслям — в Наманганской области, по производству строительных и отделочных материалов — в Навоийской области, по фармацевтике — в Ташкентской области, электронике и мебельному производству — в Ташкенте. Но в то же время, чтобы выпускать конкурентоспособный продукт, в кластере должны быть научные, инновационные, проектные, финансовые, инженерные и инвестиционные организации.

Глава государства поручил наладить эту систему и создать промышленные кластеры в каждом регионе.

Вследствие пандемии 11 тысяч промышленных предприятий все еще не вышли на прежний уровень прибыли. Основная их часть — предприятия по производству текстильной, пищевой продукции, мебели, металлических изделий, строительных материалов.

Президент подчеркнул необходимость оживить деятельность предприятий, которые не работают на полную мощность и обеспечить тесное взаимодействие ответственных лиц и их содействие в вопросах, связанных с сырьем, оборотными средствами, рынками сбыта.

Глава государства отметил, что хокимы должны лично заниматься вопросами промышленности. Он дал поручения по стабильному снабжению отраслей экономики электроэнергией и природным газом и своевременному запуску всех проектов.

Подробно рассмотрены вопросы производственной кооперации и локализации. Подчеркивалось, что из всех запланированных проектов 133 все еще не запущены, а 261 не вышел на полную мощность, в результате чего не выполнен прогноз по выпуску продукции на 1,1 трлн сумов.

Отмечалось, что из-за ограниченности маркетинговых возможностей во время пандемии важно использовать Электронный кооперационный портал. Президент поручил разместить на нем информацию о товарах, производимых в стране, принять меры для продвижения его популярности и увеличения объема торговых операций.