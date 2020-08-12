Два человека привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу об убийстве мужчины, тело которого 8 августа было найдено в чемодане на территории аванкамеры (водоприемника) ГЭС №11 каскада Кадырьинских гидроэлектростанций в Кибрайском районе Ташкентской области, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Как мы писали, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Убитым оказался уроженец Самаркандской области Ш. Ачилов (1968 года рождения), который проживал в Яккасарайском районе Ташкента.

В пресс-службе ведомства уточнили, что 7 августа утром мужчина выехал из дома к знакомому Р. Х. в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) для медицинского обследования.

Источник «Газеты.uz» в правоохранительных органах сообщил, что Р. Х. с 2009 года работает на руководящей должности в РНЦЭМП. По данным следствия, в качестве мотивов для совершения преступления рассматриваются угрозы его детям и семье со стороны Ачилова, который требовал к себе хорошего отношения, а также ревность к сотруднице центра, которая была в отношениях с Ачиловым.

«7 августа примерно в 9:05 Х. Р. воспользовался тем, что Ш. Ачилов пришел на прием, провел его в пустую комнату, разместил на медицинской кушетке и в результаты ссоры во время обследования ударил один раз по голове твердым тупым предметом, а затем задушил его. Чтобы скрыть преступление, он поместил тело Ш. Ачилова в свой дорожный чемодан, и с помощью знакомого А. М. (временно безработный, житель Ташкента) загрузил его в багажник своего автомобиля Gentra и примерно в 20:00 выбросил чемодан с телом в канал Бозсу в Кибрайском районе», — следует из данных следствия.

Кроме того, из ручной сумки Ачилова были украдены 660 тысяч сумов и 230 долларов, его паспорт сожжен, а водительское и служебное удостоверения разрезаны ножницами и выброшены в канал, рассказал источник.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 8 августа, смерть Ачилова наступила в результате совмещенной травмы, механической асфиксии от сдавливания органов шеи тупым предметом, закрытой черепно-мозговой травмы, субдурального кровоизлияния в левой подкорковой области головного мозга, точечного кровоизлияния в висцеральных поверхностях обоих легких и других повреждений.

В ходе расследования обнаружены пятна крови и царапины в багажнике автомобиля обвиняемого Р. Х. Остатки сгоревшего паспорта погибшего найдены на свалке в махалле «Фидокор» Кибрайского района, рядом между деревьями найдена книга с сурой «Ёсин» и мужской одеколон из сумки Ачилова. Похожие на кровь пятна также обнаружены на полу и стенах кабинета №1 отделения травматологии. В служебном кабинете и в памяти телефона обвиняемого , найдены фотография сотрудницы и их совместная фотография. В ходе обыска квартиры А. М. изъяты футболка черного цвета, брюки и обувь. Все это приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Прокуратура Ташкентской области в рамках уголовного дела привлекла Р. Х. в качестве обвиняемого по следующим статьям Уголовного кодекса:

часть 1 статьи 97 (умышленное убийство);

пункт «а» части 2 статьи 169 (кража из одежды, сумки или другой клади, находившейся при потерпевшем);

пункт «а» части 2 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков… совершенные в отношении паспорта, военного билета или иного важного личного документа либо в отношении документов, штампов, печатей, бланков особой важности);

а А. М. — по следующим статьям :

пункт «а» части 2 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков… совершенные в отношении паспорта, военного билета или иного важного личного документа либо в отношении документов, штампов, печатей, бланков особой важности);

часть 2 статьи 241 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления).

Они заключены под стражу на период предварительного следствия, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая, дактилоскопическая и судебно-химическая экспертизы.

Следствие ведет отдел по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкентской области.