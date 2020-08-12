Один человек погиб и один пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля Labo в Ташкенте, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Авария произошла днем 11 августа на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе. 20-летний А. Н., находившийся за рулем Labo, потерял управление микровэном и столкнулся со столбом рекламной конструкции. Причины происшествия устанавливаются.

В результате ДТП водитель Labo получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажир — 31-летний уроженец Ташкентской области Б. С. — от полученных травм скончался на месте.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.