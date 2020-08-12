На квартиры в жилом комплексе Assalom Sohil начали действовать скидки в размере 5%. Это хороший шанс приобрести жилье для себя и своей семьи по доступным ценам и на выгодных условиях.

ЖК Assalom Sohil от Golden House — это особенный проект, который формирует собой самостоятельный район с развитой инфраструктурой. Проект комплекса разработан таким образом, чтобы у жителей была возможность проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом рядом с домом, отдыхать в тишине и уюте в любое время. Assalom Sohil — это микрорайон с хорошей экологией благодаря близкому расположению к набережной, наличию озелененной территории и фруктовому саду.





У набережной расположится огромная торгово-развлекательная зона с магазинами и бутиками известных брендов, кафе и ресторанами, спортивными площадками, уютными зонами отдыха, амфитеатром, воркаут-зоной и детской игровой площадкой.





Golden House предоставляет хорошие условия приобретения квартир в жилом комплексе Assalom Sohil:

ипотечный кредит сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 50% от стоимости квартиры;

скидка 5% при полной оплате и ипотеке.





Все квартиры в ЖК Assalom Sohil будут полностью пригодными для жизни и иметь завершенную чистовую отделку, а также подключены ко всем коммуникациям. Благодаря высокому качеству чистовой отделки ничего не нужно переделывать: можно просто заехать с мебелью и начать жить. Здесь даже не придется покупать кухонный гарнитур: покупатель получает его бесплатно вместе с духовым шкафом и вытяжкой.

Кроме того, теперь есть возможность наблюдать за ходом строительства Assalom Sohil прямо на экране компьютера или мобильного телефона. Благодаря камерам, установленным по периметру комплекса, каждый желающий может узнать, на какой стадии строительства находится тот или иной дом.





В условиях режима самоизоляции компания соблюдает все санитарно-эпидемиологические нормы, проводит комплексную антисептическую обработку, тщательно контролирует состояние здоровья сотрудников. Поэтому можно посетить офисы продаж, получить всю необходимую информацию и консультации от персональных менеджеров и стать обладателем квартиры на выгодных условиях.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−55−88.

Call-центр: (+998)-78−150−11−11.

Адрес офиса продаж: Яшнабадский р-н, ул. Фергана йули.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие, 3.

Сайт: assalomsohil.gh.uz

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Instagram: @assalom_sohil

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