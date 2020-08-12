Медицинская компания в Узбекистане объявляет финальную распродажу 5-литровых кислородных концентраторов и пульсоксиметров по доступным ценам. Теперь кислородный концентратор можно купить за 4 млн сумов, а пульсоксиметр — за 250 тысяч сумов. Оплата — перечислением, наличными и UzCard.

Доставка товаров работает в будние и выходные дни.

По вопросам приобретения приборов можно обращаться по телефонам:

5-литровый кислородный концентратор SL-3A530

Почему именно этот кислородный концентратор?

Кислородный концентратор SL-3A530 производится для экспорта в Европу и имеет европейский сертификат качества и безопасности. Это универсальный прибор «2 в 1», который совмещает в себе концентратор для получения кислорода и небулайзер для ингаляции.

Прибор полностью укомплектован, ничего дополнительно докупать не нужно. В комплектацию входят: назальная канюля, ингаляционная маска с дополнительным приспособлением для распыления лекарственных средств, запасной фильтр, кислородная трубка, увлажнительная емкость.

Преимущества прибора:

  • производит максимально чистый отфильтрованный кислород без примесей за счет импортированного сита (фильтра) из Франции в составе аппарата;
  • подходит для стационара и домашнего использования;
  • концентрация кислорода 90−93%;
  • может стабильно и беспрерывно работать в режиме 24/7;
  • производит до пяти литров кислорода в минуту;
  • легкий и портативный, поворачивается на 360 градусов. Есть колесики для быстрого передвижения, вес 16 кг;
  • надежный и простой в использовании, долгая работоспособность;
  • гарантийное сервисное обслуживание 12 месяцев от сервисного центра производителя в Ташкенте с командой профессиональных технических инженеров;
  • доставка во все области Узбекистана и по Ташкенту.

Видеоинструкция по использованию концентратора:

Пульсоксиметр нового поколения от бренда Sino Hero, модель S9

Почему именно этот пульсоксиметр?

Пульсоксиметр — это высокоточный и надежный прибор для измерения кислорода в крови (сатурации) и частоты пульса.

Последняя модель включает пять показателей: насыщение крови кислородом, частота пульса, индекс перфузии, объем кислорода в крови, диаграмма интенсивности пульса.

Преимущества прибора:

  • автоматическая система обнаружения и технология анти-движения;
  • помехоустойчивая световая интерференция;
  • цветной LED-дисплей для отображения показаний;
  • функция энергосбережения;
  • компактный и легкий корпус;
  • автоматическое отключение;
  • удобная кнопка управления;
  • простота в использовании;
  • гарантийное сервисное обслуживание один месяц от сервисного центра производителя в Ташкенте с командой профессиональных технических инженеров;
  • доставка во все области Узбекистана и по Ташкенту.

Видеоинструкция по использованию пульсоксиметра:

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