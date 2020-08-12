Бывший управляющий филиала «Агробанка» в Сырдарьинской области подозревается в присвоении 554,6 млн сумов путем оформления кредитов на имя предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

В ходе доследственной проверки, проведенной Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, выяснилось, что экс-управляющий филиала «Агробанка» в Мирзаабадском районе А. Г. перевел от имени фермерского хозяйства «Т. П.» без ведома его руководителя 17,6 млн сумов на счет другого хозяйствующего субъекта. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в личных целях он присвоил 17 млн сумов наличных средств, оплаченных для погашения кредита фермерским хозяйством «Д. В.»

Бывший сотрудник банка, как полагает следствие, также оформил кредиты на общую сумму 520 млн сумов трем хозяйствующим субъектам без их ведома и растратил средства в личных целях.

По данному факту в отношении А. Г. и других причастных лиц возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.