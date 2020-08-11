Президент Шавкат Мирзиёев поручил довести охват населения услугами санитарной очистки с 66% до 90% до конца года, в том числе за счет привлечения в сферу частных предприятий, сообщила пресс-служба главы государства. Соответствующее поручение было дано на совещании 10 августа.

«Упорядочить систему управления отходами — одна из важнейших для нашей жизни и здоровья задач. Это вопрос здоровья населения, актуальная проблема, связанная с будущим нации», — сказал президент.

Он указал на наличие множества проблем в сфере управления отходами, на которую за последние три года из бюджета выделили 390 млрд сумов. За их счет было закуплено 742 единицы техники по перевозке отходов и модернизировано 204 полигона.

Охват услугами санитарной очистки в Избасканском, Гузарском, Чустском, Бувайдинском, Ургутском и Шахриханском районах в два раза ниже показателя по стране, отмечалось на совещании. Выявлено хищение закупленной за счет бюджета специальной техники: 32 единицы в Ташкентской и 23 — в Кашкадарьинской областях. У предприятий «Тоза худуд» высокая дебиторская задолженность.

Президент отметил, что участие негосударственного сектора демонстрирует хорошие результаты в сборе и переработке отходов. «Везде, где действуют такие предприятия, население довольно качеством услуг», — говорится в сообщении.

В связи с этим глава государства поручил ответственным лицам организовать 31 кластер на основе государственно-частного партнерства в Каракалпакстане и областях. За счет этих проектов планируется довести уровень переработки бытовых отходов до 25% к концу года и не менее 35% в 2021 году.

Кроме того, по всем 14 регионам, в разрезе районов, будут приняты отдельные постановления касательно упорядочения переработки отходов с внедрением системы контроля за их исполнением.

Президент также дал указание решить вопрос по 51 полигону, которые не соответствуют санитарным и экологическим требованиям, и создать 26 полигонов для строительных отходов и кластеров по их переработке.

Глава страны поручил ускорить работы по проектам, которые реализуются на средства международных финансовых институтов. Он отметил, что важно обеспечить сферу экономичной и малозатратной техникой.

На совещании также обсуждался вопрос расширения экологического контроля. «Выбросы некоторых заводов превышают нормативы, что наносит вред окружающей среде и становится причиной обоснованного недовольства граждан», — отмечается в сообщении.

Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено обеспечить каждый регион мобильными лабораториями для оперативного анализа загрязненности воздуха. Будет разработана программа по установке современных и модернизации существующих локальных очистных сооружений на 240 крупных промышленных предприятиях с высоким и средним риском для окружающей среды.

В апреле 2019 года президент утвердил стратегию по обращению с твердыми бытовыми отходами до 2028 года. К этому сроку услугами по вывозу ТБО планировалось охватить 100% населения, а уровень переработки довести до 60%.