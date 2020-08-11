С 12 августа в Самаркандской области смягчаются карантинные ограничения, сообщили в пресс-службе областного хокимията. Решение принято в соответствии с заключением регионального штаба специальной комиссии по борьбе с коронавирусом.

С указанной даты возобновляют работу:

пункты общественного питания с режимом работы с 8:00 до 20:00. Проведение банкетов и других массовых мероприятий при этом запрещается. Расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров, за одним столом могут находиться не более 4 человек (за исключением семей из не более 10 человек). Персонал заведений должен работать в медицинских масках и перчатках. После каждого посетителя обязательна влажная уборка стола и других принадлежностей с использованием дезинфицирующих средств;

пункты розничной торговли непродовольственными товарами и ювелирные магазины;

парикмахерские и салоны красоты;

гостиницы (кроме хостелов и гостевых домов);

открытые спортивные площадки с искусственным покрытием;

спортивные секции и кружки, тренажерные залы и фитнес-клубы;

учебные центры и кружки (с организацией групп не более 10 человек и предварительным согласованием времени занятий);

негосударственные дошкольные образовательные организации.

Кроме того, разрешается передвижение автотранспортных средств без специального стикера с 6:00 до 23:00.

Напомним, ранее стало известно о смягчении карантина в Ферганской, Бухарской и Кашкадарьинской областях.