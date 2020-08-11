Приватная терраса — это не просто квадратные метры на крыше. Это место, где можно насладиться незабываемыми моментами, проведенными в кругу семьи и близких людей.

В резиденции премиум-класса Mirabad Avenue доступны апартаменты на девятом этаже с бонусной скидкой 10% при полной оплате.

Вместе с квартирой будущие жильцы получат обустроенную террасу, где будет все необходимое для комфортного отдыха. На первой линии блока А открыты продажи апартаментов с террасами в 260 кв. м.

На сегодняшний день в блоках B, С и D уже распроданы все апартаменты с квадратурой 260 кв. м. Доступна последняя квартира с площадью 207 кв. м.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

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Сайт: mirabad.uz

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