Двое человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием «Москвича» в Бухарской области, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 10 августа примерно в 15:30 в махалле «Сохибиён» в Гиждуванском районе. У автомобиля вылетело переднее колесо и водитель, потеряв управление, съехал в арык, расположенный по левую сторону дороги.

В результате ДТП пассажиры автомобиля — 50-летний А. И. и 44-летний Г. Р. — от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Следственный отдел отделом при УКД ОВД Гиждуванского района начал доследственную проверку по факту происшествия.