Министерство обороны Узбекистана возвело временный мост через реку, протекающую между Уйчинским и Нарынским районам Наманганской области, сообщила пресс-служба ведомства.





Сооружение возводится специалистами Службы инженерных войск Восточного военного округа Минобороны. Длина моста составит 40 м, ширина — 3,8 м.

«Сегодня тысячи граждан пересекают реку на лодках, чтобы добраться до работы, учебы, рынка и в других целях. Пока идет реконструкция моста, Министерство обороны начало строительство временного моста, чтобы создать удобства для населения», — говорится в сообщении.





В начале августа в интернете распространилось видео, на котором видно, как люди на лодках пересекают реку. Как стало известно, из-за реконструкции моста «Нориндарё» люди вынуждены использовать лодки или совершать объезд длиной в десятки километров.

Мост «Нориндарё» — главное сооружение, соединяющее Наманганскую область с Андижанской и Ферганской областями, а также Нарынский район с областным центром. Реконструкцию должны были завершить 23 июня, но работы затянулись по причине задержки поставки железобетонных балок из Ташкентской области. Ожидается, что объект откроют до конца сентября.