Министерство обороны Узбекистана возвело временный мост через реку, протекающую между Уйчинским и Нарынским районам Наманганской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Сооружение возводится специалистами Службы инженерных войск Восточного военного округа Минобороны. Длина моста составит 40 м, ширина — 3,8 м.
«Сегодня тысячи граждан пересекают реку на лодках, чтобы добраться до работы, учебы, рынка и в других целях. Пока идет реконструкция моста, Министерство обороны начало строительство временного моста, чтобы создать удобства для населения», — говорится в сообщении.
В начале августа в интернете распространилось видео, на котором видно, как люди на лодках пересекают реку. Как стало известно, из-за реконструкции моста «Нориндарё» люди вынуждены использовать лодки или совершать объезд длиной в десятки километров.
Мост «Нориндарё» — главное сооружение, соединяющее Наманганскую область с Андижанской и Ферганской областями, а также Нарынский район с областным центром. Реконструкцию должны были завершить 23 июня, но работы затянулись по причине задержки поставки железобетонных балок из Ташкентской области. Ожидается, что объект откроют до конца сентября.
Fahriddin Allamuratov
Молодцы!
Rustam Farmanov
это хорошая реакция ведомства на проблемы народа. Благодарность министру обороны и его подчинённым за такую реакцию. Молодцы