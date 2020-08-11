Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 31545, сообщило Министерство здравоохранения.

В Ташкенте скончались два пациента с COVID-19 — 60-летний житель Юнусабадского района А. А. и 60-летний житель Алмазарского района. Общее число умерших, по данным министерства, достигло 202.

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 22992. На лечении в медучреждениях находятся 8351 человек, из них 1361 — в тяжелом состоянии и 387 — в крайне тяжелом.

Прирост случаев COVID-19 за 10 августа составил 695 (143 — среди граждан, находящихся в карантинном центре и 552 — среди контактировавших с заболевшими). За день скончались шесть пациентов с коронавирусом: 4 — в Ташкенте и 2 — в Ташкентской области.