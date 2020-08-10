Узбекистан примет IV молодежные Азиатские игры в 2025 году. Соответствующее решение было принято Олимпийским советом Азии (ОСА) в Дохе в сентябре 2019 года. Кабинет Министров 8 августа утвердил постановление о мерах по подготовке к проведению соревнований.

Согласно документу, при Национальном олимпийском комитете Узбекистана образуется дирекция по проведению Азиатских игр «Ташкент-2025» (организационный комитет). Возглавил ее заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

Дирекции совместно с ОСА и азиатскими спортивными федерациями поручено разработать генеральный план подготовки к соревнованиям.

Среди основных задач дирекции — анализ мощности существующей инфраструктуры, подготовка спортивных сооружений и других объектов в соответствии с требованиями ОСА и международных спортивных федераций, обеспечение их необходимым спортивным, медицинским и техническим оборудованием.

При подготовке к играм оргкомитету поручено изучить опыт организации летних Олимпийских игр-2021 в Токио, молодежных и взрослых Азиатских игр, которые пройдут в 2021—2022 годах в китайских городах Шантау и Ханчжоу.

В документе говорится, что до конца года для подписания необходимых договоров, соглашений, меморандумов и гарантийных писем в Узбекистан прибудет руководство ОСА.

Напомним, Узбекистан также подал заявку на проведение в стране Азиатских игр-2030.