10 августа, состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и Беларуси Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев «искренне поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав ему новых, больших успехов в деле обеспечения устойчивого развития и процветания Беларуси», отмечается в сообщении.

Главы государств рассмотрели «актуальные вопросы двусторонней повестки и традиционно тесного взаимодействия в рамках региональных организаций», с удовлетворением отметив динамику развития узбекско-белорусских многоплановых отношений, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Президенты достигли договоренности «об активизации диалога, в том числе в рамках совместной межправительственной комиссии, в целях своевременной реализации договоренностей на высшем уровне, продвижения перспективных проектов кооперации ведущих предприятий двух стран и расширения программ культурно-гуманитарного обмена», сообщает пресс-служба главы государства.

Выборы президента Беларуси прошли в воскресенье. По предварительным данным Центризбиркома Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Она не признала итоги выборов и подала жалобу в ЦИК с требованием признать итоги выборов недействительными.

После завершения голосования в городах Беларуси прошли стихийные митинги. По данным МВД, за ночь были задержаны 3000 человек, имеются раненые.