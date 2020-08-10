Сегодня по большей части территории Узбекистана сохраняется сухая и жаркая погода с температурой воздуха +33…+38 градусов, сообщил Узгидромет.

Местами по республике возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Завтра, 11 августа, на территорию страны ожидается слабо выраженное вторжение, которое принесет с собой небольшое понижение температуры воздуха ночью до +18…+23 градусов, днем — до +30…+35 градусов,

В понедельник и вторник в отдельных горных районах возможен кратковременный дождь и гроза.

К концу рабочей недели дневная температура воздуха начнет повышаться и составит +33…+38 градусов. Такая температура воздуха, отмечают синоптики, будет близка к климатической норме этих дней.