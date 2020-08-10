В Кибрайском районе Ташкентской области на территории аванкамеры (водоприемника) ГЭС №11 каскада Кадырьинских гидроэлектростанций найдено тело мужчины в чемодане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистане.

Информация об этом поступила в районный отдел внутренних дел 8 августа. В кармане мужчины было также найдено 410 тысяч сумов.

По данным ведомства, в чемодане найдено тело уроженца Самаркандской области Ш. А. (1968 года рождения), который проживал в Яккасарайском районе столицы. СМИ сообщают, что умерший ранее работал начальником хозяйственного отдела в Верховном суде. «Газете.uz» подтвердили эту информацию, но отметили, что Ш. А. оставил эту должность в Верховном суде 10 лет назад.

По предварительным данным, утром 7 августа мужчина выехал из дома на автомобиле марки Gentra в одно из медучреждений Ташкента. Машина была обнаружена на территории Чиланзарского района столицы.

Согласно заключению отдела судебно-медицинской экспертизы Бостанлыкского района, смерть наступила в результате механической асфиксии (удушья).

Прокуратура Кибрайского района Ташкентской области возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Для расследования преступления созданы оперативно-следственные группы, в состав которых вошли сотрудники ГУВД Ташкентской области, ГУВД Ташкента и РОВД. Ведется следствие.