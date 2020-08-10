Поезд с 918 гражданами Узбекистана выехал 10 августа со станции «Первомайская» в Ростове-на-Дону. Пассажиры прибудут в Ташкент, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Решение об организации железнодорожного рейса для возвращения домой узбекистанцев, находящихся в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах России, приняла Специальная республиканская комиссия.

МИД напомнил, что все граждане по возвращении на родину должны пройти карантин.

Как сообщалось ранее, спецкомиссия рассматривает возможность участить рейсы, в том числе железнодорожные, из регионов России для скорейшего возвращения сограждан домой.

Напомним, в конце прошлой недели свыше 1800 граждан Узбекистана, ожидавших возможности вернуться домой через Казахстан, покинули Самарскую и Оренбургскую области на двух поездах. Ранее в середине июля, более 2000 узбекистанцев вывезли из приграничных регионов России в Ташкент тремя железнодорожными составами. В мае около 1500 человек вывезли на автобусах.