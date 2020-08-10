Правительство Узбекистана и руководители узбекской диаспоры в России намерены вместе решать проблемы трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиции и внешней торговли (МИВТ).

Представители Кабинета Министров, ведомств и диппредставительств Узбекистана в формате видеоконференции обсудили с руководителями более 70 объединений узбекской диаспоры в России решение проблем, связанных с трудовой деятельностью и проживанием соотечественников на территории России, в частности, в условиях ограничений из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Такой диалог между правительством Узбекистана и соотечественниками в России проводится впервые», — отметила пресс-служба МИВТ. Как ожидается, практика подобных встреч станет регулярной — как в формате видеоконференций, так и «дней открытых дверей» в посольстве и генконсульствах в России после снятия карантинных ограничений.

Стороны также договорились активно использовать возможности мессенджеров и социальных сетей для налаживания оперативного обмена мнениями и информацией между ведомствами, диппредставительствами республики и объединениями соотечественников в России.

По итогам диалога достигнут ряд договоренностей, среди которых создание механизмов страховой защиты, языковая и профессиональная подготовка трудовых мигрантов, обеспечение занятости мигрантов и их пребывание в России в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 7 августа решил направить парламентский запрос в Кабинет Министров о мероприятиях по защите прав граждан Узбекистана, работающих в России. Сенаторы отметили, что низкая социальная адаптация трудовых мигрантов, слабое знание русского языка, трудового и миграционного законодательства России создают многочисленные проблемы, связанные с обеспечением прав соотечественников.