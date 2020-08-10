Холмумин Буврабоевич Ёдгоров назначен председателем Высшего судейского совета Узбекистана. Соответствующее постановление принял кенгаш Сената Олий Мажлиса, сообщило УзА.

Убайдулла Мингбаев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

С июня 2018 года Высший судейский совет возглавлял Убайдулла Курбанович Мингбаев.

До назначения Холмумин Ёдгоров с мая 2017 года работал заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по гражданским делам, ранее — судьей Верховного суда.

Высший судейский совет сформирован указом президента от 10 апреля 2017 года, и является органом судейского сообщества, который оказывает содействие в обеспечении соблюдения конституционного принципа независимости судебной власти в Узбекистане.

Ранее был представлен доклад специального докладчика ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Сайяна, посетившего Узбекистан по приглашению правительства в 2019 году. В докладе приветствовалось создание Высшего судейского совета, но вместе с этим отмечалось, что положения, касающиеся состава и функций совета, не обеспечивают достаточных гарантий ограждения судебных органов и прохождения судейской службы от внешнего политического давления, главным образом со стороны исполнительной власти.