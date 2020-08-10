Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил в своем послании, что «высокая явка избирателей и результаты голосования еще раз продемонстрировали огромное доверие народа к Александру Лукашенко, его сплоченность и полную поддержку продолжения эффективных реформ, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение устойчивого экономического роста в стране».

Президент выразил уверенность, что дальнейшая реализация договоренностей между Узбекистаном и Беларусью «наполнит двусторонние отношения конкретным содержанием — важными проектами кооперации в отраслях экономики и программами гуманитарного обмена».

Глава государства пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу Беларуси — мира и процветания.

Александра Лукашенко также поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выборы президента Беларуси прошли в минувшее воскресенье. По предварительным данным Центризбиркома Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. После завершения голосования и обнародования данных экзитполов в городах страны начались стихийные митинги, которые завершились до наступления утра. По данным МВД, за ночь были задержаны 3000 человек.