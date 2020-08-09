Жители Нарынского района Наманганской области вынуждены использовать лодки для пересечения реки Нарын из-за реконструкции моста «Нориндарё». Это главное сооружение, соединяющее Наманганскую область с Андижанской и Ферганской областями, а также Нарынский район с областным центром.

Реконструкция моста по состоянию на 11 июня. Фото: Хотам Мамадалиев / УзА.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как жители на лодках переправляются на другой берег реки. «Газета.uz» попросила пресс-службу областного хокимията прокомментировать ситуацию.

В пресс-службе сообщили, что мост «Нориндарё» располагается на 98-м км автодороги государственного значения 4Р-112 «Ферганская кольцевая дорога». Он был построен в 1962 году, его протяженность составляет 267,5 м, а ширина проезжей части — 7,2 м, грузоподъемность — 80 тонн.

В результате интенсивного движения грузовых автомобилей плиты моста были сильно повреждены, что не позволяет обеспечить безопасность движения транспорта, отметили в хокимияте.

Реконструкция моста по состоянию на 11 июня. Фото: Хотам Мамадалиев / УзА.

По данным областной администрации, движение большегрузных автомобилей по маршруту Наманган — Андижан из Наманганского района в Андижанскую область сейчас осуществляется через мост «Сирдарё», который находится на 8-м км дороги государственного значения 4Р-81 «Наманган — Мингбулак» (объезд увеличивает путь на 14 км). Движение из Намангана в Учкурганский район Андижанской области сейчас идет через мост «Гидроузел» на 37-м км дороги 4Р-116 «Наманган — Уйчи — Учкурган — Хаккулабад — Андижан» (расстояние увеличилось на 64 км).

Предложение о реконструкции моста было подготовлено по итогам визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Наманганскую область в конце февраля — начале марта.

Реконструкция моста «Нориндарё» по состоянию на 8 августа. Фото: пресс-служба хокимията Наманганской области.

Заказчиком проекта полной реконструкции моста определено унитарное предприятие «Куприк курилиш трести» при компании «Узбекистон темир йуллари», а генеральным подрядчиком — УП «Мостостроительный отряд №2».

В пресс-службе хокимията Наманганской области сообщили, что реконструкция моста началась в мае (по данным ГУБДД МВД — 23 апреля), а завершить ее планировалось в течение двух месяцев (к 23 июня). В настоящее время на опоры моста устанавливаются железобетонные балки.

Сотрудники ОЧС следят за переправкой граждан через реку. Фото: пресс-служба хокимията Наманганской области.

«Мост остается недостроенным из-за несвоевременной доставки железобетонных балок из Ташкентской области. В результате растет количество обращений от населения. В настоящее время строительные работы на мосту „Нориндарё“ ведет генеральный подрядчик „Мостостроительный отряд №2“, идет реконструкция моста, смонтировано 23 из 48 железобетонных балок, оставшиеся 25 транспортируются по железной дороге. Мост будет сдан в эксплуатацию до конца сентября», — отметили в хокимияте.

Начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Авазбек Абдуллаев подтвердил, что гражданам действительно приходится использовать водный транспорт из-за реконструкции моста. Стоимость переправы на лодке составляет около 3000 сумов, уточнили в хокимияте.

Фото: пресс-служба хокимията Наманганской области.

«В начале мы столкнулись с трудностями, поскольку было скопление людей, приходилось вводить ограничения, давать разъяснение о том, что нельзя пересекать реку на лодке — есть риск утонуть. После перекрытия также моста „Корадарё“ (из-за карантина) поток людей увеличился, мы были вынуждены поставить здесь наряд сотрудников ОЧС на постоянной основе. Под наблюдением наряда граждане переправляются на другой берег», — заявил он.

Авазбек Абдуллаев подчеркнул, что на сегодняшний день не было никаких происшествий, связанных с движением лодок.

В пресс-службе хокимията добавили, что мост «Корадарё» открылся 8 августа.